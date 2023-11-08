Теперь только через "Дію": билеты на поезда в "Укрзалізниці" продают по-новому, — Минцифры

По словам министра Михаила Федорова, нововведение поможет бороться с перекупами — их будут вычислять и блокировать.

Министерство цифровой трансформации объединило сервис "Дiя" с приложением компании "Укрзалiзниця" (УЗ), чтобы упростить покупку билетов на поезда рейса "Киев-Варшава" и бороться со спекулянтами. Подробности вице-премьер-министр Михаил Федоров 8 ноября рассказал на странице в Facebook.

По его словам, УЗ продолжает бороться с теми, кто умышленно покупает билеты на поезд, а потом их перепродает по завышенной цене. После внедрения нового сервиса гражданам больше не нужно будет искать альтернативные варианты поездок или переплачивать.

"Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении "Укрзалiзницi" можно только с "Дія.Пiдписом". Верификация аккаунта через "Дію" подтвердит, что вы — реальный человек", — заявил Михаил Федоров.

Если с одной страницы будут происходить странные активности в виде регулярных покупок и возвращения билетов, тогда после проверки аккаунт заблокируют. Человек больше не сможет совершить покупку даже при удалении приложения или верификации через другое устройство.

Все это приведет к тому, что покупать билеты смогут только те пользователи, которые в этом нуждаются. Это как минимум удобно, отметил глава Минцифры и оставляет лишнюю спешку в прошлом.

"Также в последнее время для возврата международных билетов надо было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода. Благодаря "Дія.Підпису" это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ за несколько секунд", — заявил Михаил Федоров.

Билеты на поезд через "Дiю": подробности от "Укрзалізницi"

Глава правления АО "Укрзалізниця" Евгений Лященко отметил, что летом они были вынуждены временно отказаться от услуги из-за активизации перекупов, но в результате это привело к эффективному результату. Теперь граждане смогут спокойно приобрести билет на необходимый рейс.

"Этот вынужденный шаг имел довольно неплохой результат, однако была и обратная сторона — неудобства для наших добросовестных пользователей. Но выход всегда есть, если ты над этим работаешь", — говорится в сообщении.

Билеты на поезд через "Дiю": как это работает

Верифицировать профиль можно двумя путями, как отмечают в "Укрзалізницi".

Граждане могут зайти в свой профиль и там на главном экране будет доступна кнопка подтверждения; Во время покупки билетов на поезд Киев — Варшава или во время возвращения билетов на международные рейсы.

Напомним, 30 октября сообщалось, что Михаил Федоров ответил, будут ли присылать повестки через "Дію". По его словам, реестр военнообязанных "Оберег", через который и возможна рассылка, появился еще до начала полномасштабного вторжения и его главная цель сейчас — убрать очереди в ТЦК.