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Украина

Впервые с начала войны: в Украину приехали руководители железных дорог Европы (фото)

Руководители железных дорог ЕС приехали в столицу и поздравили украинских железнодорожников с профессиональным праздником
Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко

Делегация посетила не только столицу, но и город Ирпень.

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Впервые во время полномасштабной войны руководители железных дорог Европы посетили Украину. Они посетили столицу, чтобы поздравить украинских специалистов с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Руководители железных дорог Европы, в частности, Литвы, Австрии, Латвии, а также представители посольств США, Франции, Польши, Испании и Словакии посетили инсталляцию на Михайловской площади в Киеве — расстрелянный вагон из Ирпеня. Также делегация посетила и сам город Ирпень. Кроме того, руководители железных дорог оговорили вопросы сотрудничества.

"Спасибо европейским коллегам за поздравления к нашему профессиональному празднику, за готовность помогать и развивать совместные проекты в такие времена", — сказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Он отметил, что благодаря надежному партнерству стран Европы и Украины будет продолжаться развитие сухопутных логистических коридоров, а также будет происходить открытие новых маршрутов.

Впервые во время полномасштабной войны руководители железных дорог Европы посетили Украину Fullscreen
Руководители железных дорог Европы посетили Украину

"Мы будем совместными усилиями повышать эффективность международных перевозок. Мы ценим вашу поддержку. Это чрезвычайно важно и для работы украинской железной дороги, и для нашей победы", — добавил председатель правления "Укрзализныци".

День железнодорожника: история праздника

День железнодорожника в Украине отмечают 4 ноября согласно Указу президента от 15 июля 1993 года.

Президент Владимир Зеленский также поздравил железнодорожников страны с их профессиональным праздником.

Именно 4 ноября в 1861 году во Львов впервые прибыл поезд, который соединял территорию современной Украины с польскими городами и столицей Австрии Веной, а также Краковом и Перемышлем.

День железнодорожника считают началом истории железных дорог в Украине.

Участок железной дороги Одесса-Балта, который было принято считать началом зарождения железнодорожного транспорта в Украине, был построен на 5 лет позже линии Перемышль-Львов.

Ранее в пресс-службе Киевского метрополитена и в КГГА сообщили, что с понедельника 2 октября в метрополитене Киева уменьшили интервалы между поездами.

А 15 сентября стало известно, что интернетом от Starlink украинские поезда будут оснащать постепенно, хотя бесплатная интернет-связь должна была появиться в каждом вагоне уже к концу 2023 года.