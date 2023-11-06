Впервые с начала войны: в Украину приехали руководители железных дорог Европы (фото)

Делегация посетила не только столицу, но и город Ирпень.

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Впервые во время полномасштабной войны руководители железных дорог Европы посетили Украину. Они посетили столицу, чтобы поздравить украинских специалистов с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Руководители железных дорог Европы, в частности, Литвы, Австрии, Латвии, а также представители посольств США, Франции, Польши, Испании и Словакии посетили инсталляцию на Михайловской площади в Киеве — расстрелянный вагон из Ирпеня. Также делегация посетила и сам город Ирпень. Кроме того, руководители железных дорог оговорили вопросы сотрудничества.

"Спасибо европейским коллегам за поздравления к нашему профессиональному празднику, за готовность помогать и развивать совместные проекты в такие времена", — сказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Он отметил, что благодаря надежному партнерству стран Европы и Украины будет продолжаться развитие сухопутных логистических коридоров, а также будет происходить открытие новых маршрутов.

Руководители железных дорог Европы посетили Украину

"Мы будем совместными усилиями повышать эффективность международных перевозок. Мы ценим вашу поддержку. Это чрезвычайно важно и для работы украинской железной дороги, и для нашей победы", — добавил председатель правления "Укрзализныци".

День железнодорожника: история праздника

День железнодорожника в Украине отмечают 4 ноября согласно Указу президента от 15 июля 1993 года.

Президент Владимир Зеленский также поздравил железнодорожников страны с их профессиональным праздником.

Именно 4 ноября в 1861 году во Львов впервые прибыл поезд, который соединял территорию современной Украины с польскими городами и столицей Австрии Веной, а также Краковом и Перемышлем.

День железнодорожника считают началом истории железных дорог в Украине.

Участок железной дороги Одесса-Балта, который было принято считать началом зарождения железнодорожного транспорта в Украине, был построен на 5 лет позже линии Перемышль-Львов.

Ранее в пресс-службе Киевского метрополитена и в КГГА сообщили, что с понедельника 2 октября в метрополитене Киева уменьшили интервалы между поездами.

А 15 сентября стало известно, что интернетом от Starlink украинские поезда будут оснащать постепенно, хотя бесплатная интернет-связь должна была появиться в каждом вагоне уже к концу 2023 года.