Уже со 2 октября: КГГА предупредила об изменениях в работе метро Киева

В сентябре среднесуточные перевозки в будни составляли более 800 тысяч, тогда как в выходные — более 500 тысяч. Во время воздушной тревоги движение поездов осуществляется только по подземным участкам.

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С понедельника 2 октября в метрополитене Киева уменьшили интервалы между поездами. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена и в КГГА.

"Изменения в графике движения поездов позволят обеспечить более комфортную поездку для пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни — более 500 тысяч", — говорилось в сообщении.

Несмотря на это, этот показатель считается низким для инфраструктуры киевского метро.

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Отметили, что в часы пик средний промежуток времени между поездами составляет 02:30-03:00 минуты, тогда как в межпиковый период от 05:00 до 05:30 минут. В выходные дни интервалы не изменились — 6-7 минут.

В пресс-службе напомнили, что во время объявления воздушной тревоги движение поездов осуществляется только подземными участками, тогда как на наземном — приостанавливается. Кроме этого, круглосуточно в режиме укрытия работают все 46 подземных станций.

Добавили, что из-за объявления воздушной тревоги ночью и отбоя утром работникам метрополитена, которые также находились в укрытии, нужно время для организации движения поездов. В результате чего движение поездов наземными участками может начаться со смещением основного графика работы.

Напомним, 1 октября журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказал, что в центре Киева продолжает работать одно из заведений во время комендантского часа. По его словам, полиция отказалась проверять, действительно ли работает клуб. В частности, они не установили факт работы заведения, ссылаясь на занятость и наличие других важных вызовов.

30 сентября стало известно, что киевская блогерша с ником ta.samaya.devil в очередной раз каталась по столице во время комендантского часа. Ранее она управляла собственным авто, однако на этот раз водителем был неизвестный, который имел пропуск с разрешением перемещаться по городу в ночное время. Кроме этого, в автомобиле звучала песня пророссийской певицы Anna Asti.