Уже з 2 жовтня: КМДА попередила про зміни в роботі метро Києва

У вересні середньодобові перевезення у будні становили понад 800 тисяч, тоді як у вихідні — понад 500 тисяч. Під час повітряної тривоги рух поїздів здійснюється лише підземними ділянками.

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З понеділка 2 жовтня у метрополітені Києва зменшили інтервали між поїздами. Про це повідомили в пресслужбі Київського метрополітену та в КМДА.

"Зміни у графіку руху поїздів дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тисяч, а у вихідні дні – більше 500 тисяч", — йшлося в повідомленні.

Попри це, цей показник вважається низьким для інфраструктури київського метро.

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Зазначили, що в години пік середній проміжок часу між поїздами становить 02:30-03:00 хвилини, тоді як у міжпіковий період від 05:00 до 05:30 хвилин. У вихідні дні інтервали не змінилися — 6-7 хвилин.

У пресслужбі нагадали, що під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів здійснюється лише підземними ділянками, тоді як на наземній — призупиняється. Крім цього, цілодобову в режимі укриття працюють всі 46 підземних станцій.

Додали, що через оголошення повітряної тривоги вночі та відбою вранці працівникам метрополітену, які також перебували в укритті, потрібен час для організації руху поїздів. У результаті чого рух поїздів наземними ділянками може розпочатися зі зміщенням основного графіка роботи.

Нагадаємо, 1 жовтня журналіст "Української правди" Михайло Ткач розповів, що в центрі Києва продовжує працювати один із закладів під час комендантської години. З його слів, поліція відмовилася перевіряти, чи насправді працює клуб. Зокрема, вони не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість й наявність інших важливих викликів.

30 вересня стало відомо, що київська блогерка з ніком ta.samaya.devil вкотре каталася столицею під час комендантської години. Раніше вона кермувала власним авто, проте цього разу водієм був невідомий, який мав перепустку з дозволом переміщуватися по місту в нічний час. Крім цього, в автомобілі лунала пісня проросійської співачки Anna Asti.