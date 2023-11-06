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Україна

Уперше з початку війни: в Україну приїхали керівники залізниць Європи (фото)

Керівники залізниць ЄС приїхали до столиці та привітали українських залізничників із професійним святом
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко

Делегація відвідала не лише столицю, а й місто Ірпінь.

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Уперше під час повномасштабної війни керівники залізниць Європи відвідали Україну. Вони завітали до столиці, щоб привітати українських фахівців із професійним святом — Днем залізничника. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Очільники залізниць Європи, зокрема, Литви, Австрії, Латвії, а також представники посольств США, Франції, Польщі, Іспанії та Словаччини відвідали інсталяцію на Михайлівській площі в Києві — розстріляний вагон із Ірпеня. Також делегація відвідала й саме місто Ірпінь. До того ж керівники залізниць обговорили питання співпраці.

"Дякую європейським колегам за привітання до нашого професійного свята, за готовність допомагати й розвивати спільні проєкти в такі часи", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він наголосив, що завдяки надійному партнерству країн Європи й України триватиме розвиток сухопутних логістичних коридорів, а також відбуватиметься відкриття нових маршрутів.

Уперше під час повномасштабної війни керівники залізниць Європи відвідали Україну Fullscreen
Керівники залізниць Європи відвідали Україну

"Ми спільними зусиллями підвищуватимемо ефективність міжнародних перевезень. Ми цінуємо вашу підтримку. Це надзвичайно важливо і для роботи української залізниці, і для нашої перемоги", — додав голова правління "Укрзалізниці".

День залізничника: історія свята

День залізничника в Україні відзначають 4 листопада згідно з Указом президента від 15 липня 1993 року.

Президент Володимир Зеленський також привітав залізничників країни з їхнім професійним святом.

Саме 4 листопада в 1861 році у Львів уперше прибув потяг, який з’єднував територію сучасної України з польськими містами та столицею Австрії Віднем, а також Краковом ц Перемишлем.

День залізничника вважають початком історії залізниць в Україні.

Ділянка залізниці Одеса-Балта, яку було прийнято вважати початком зародження залізничного транспорту в Україні, була побудована на 5 років пізніше за лінію Перемишль-Львів.

Раніше в пресслужбі Київського метрополітену та в КМДА повідомили, що з понеділка 2 жовтня в метрополітені Києва зменшили інтервали між потягами.

А 15 вересня стало відомо, що інтернетом від Starlink українські потяги оснащуватимуть поступово, хоча безплатний інтернет-зв'язок мав з'явитися в кожному вагоні вже до кінця 2023 року.