Безкоштовний інтернет у поїздах: в "Укрзалізниці" розкрили, хто і коли зможе підключитися

Насамперед інтернет-зв'язок Starlink і LTE запустять у 16 поїздах "Інтерсіті+". Пасажирам, яким потрібне з'єднання швидше, доведеться доплатити.

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Інтернетом від Starlink українські поїзди оснащуватимуть поступово, хоча безкоштовний інтернет-зв'язок мав з'явитися в кожному вагоні вже до кінця 2023 року. Про це йдеться в коментарі, який представники "Укрзалізниці" дали журналістам "УНІАН".

"Зараз "Укрзалізниця" впритул наблизилася до реалізації обіцяного інтернету в поїздах. Проєкт реалізовуватиметься в кілька етапів. Спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+", потім її буде під'єднано до інтернету мережі Starlink і LTE", — розповіли українцям у пресслужбі національного перевізника.

Після цього етапу інтернет у тестовому режимі зроблять безкоштовним для всіх пасажирів. Опісля планується виділення безкоштовного базового тарифу та більш швидкісного — за додаткову плату.

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Інтернет в українських поїздах: що про це відомо

У січні 2023 року в Україні обладнали перший поїзд "Інтерсіті" інтернетом Starlink. Під час прямування поїзда за маршрутом Київ — Харків безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% шляху, а швидкість приймання-передавання даних склала 65,7 Мбіт/с. Тестування Starlink проводили безпосередньо голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин і глава Мінцифри Федоров.

Тоді ж компанія-перевізник повідомила, що за розпорядженням віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, термінали Starlink будуть встановлені на всі поїзди "Інтерсіті" до кінця поточного року.

Нагадаємо, за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у грудні 2022 року Україна уклала угоду з компанією SpaceX Ілона Маска про отримання 10 тис. нових терміналів Starlink. За його словами, оплатити роботу терміналів погодилися уряди кількох країн.

На початку липня 2023 року ми також писали про те, що українці купуватимуть квитки на поїзд по-новому. Новий алгоритм допоможе підібрати зручну пересадку, щоб дістатися до потрібного міста набагато швидше, ніж прямим маршрутом. А ще можна буде поміняти своє місце на більш зручне прямо в дорозі.