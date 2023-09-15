"Буде катастрофа": чи може Ілон Маск відключити Starlink і чим це загрожує ЗСУ, — експерти

В Україні — та й загалом у світі — поки що немає гідних альтернатив, адже всі інші системи поступаються Starlink за масовістю, зручністю і ціною.

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Американського мільярдера Ілона Маска, засновника космічної компанії SpaceX, звинуватили в умисному блокуванні супутникового інтернету Starlink біля Криму, що завадило українським військовим операціям на окупованому півострові. Фокус поцікавився в експертів, чим Україні загрожує вимкнення цієї технології зв'язку і чи є альтернативи.

Чи можуть українцям заблокувати Starlink?

Український військовий фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", під час інтерв'ю визнав, що ризик блокування інтернету Starlink на території України є, оскільки це приватна мережа і вона має приватного власника — це Ілон Маск. Ризик дещо знижує зацікавленість уряду США в допомозі українській армії. Можливо, у майбутньому бажання заробити візьме гору, і Україні доведеться оплачувати послуги супутникового зв'язку Starlink власним коштом.

Український експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч у бесіді з Фокусом нагадав, що кожні два-три місяці на адресу Ілона Маска лунають нові звинувачення в діях, що підривають зусилля українських військ на полі бою. Тепер до них приєдналися публічні підозри в державній зраді та зраді інтересів США. Традиційно ці інциденти заведено списувати на суб'єктивні чинники, як-от ексцентричність Ілона Маска та його нарцисизм, проте зрештою мешканці України не розуміють важливих об'єктивних чинників, що знову і знову спричиняють напругу навколо Starlink.

Ілона Маска запідозрили в державній зраді та зраді інтересів США Фото: CNN

"Почнемо з того, що на сьогодні США є безумовним лідером у частині використання навколоземного простору. Як у цивільних, так і у військових цілях, як у кількісному, так і в якісному вираженні. Ані КНР, ані, тим паче Індія, ЄС чи РФ не мають навіть близько порівнянних можливостей і не матимуть їх найближчі 3-5 років", — зазначив Роман Хіміч.

Історія про "відключення" Ілоном Маском Starlink, через що було зірвано українські атаки на об'єкти в Криму, вперше набула розголосу взимку 2023 року. Роман Хіміч виділив ключові моменти, які тоді стали відомі:

Від самого початку війни SpaceX була категорично проти використання Starlink у будь-яких системах зброї, зокрема в ударних і розвідувальних дронах. Щоб заблокувати таку можливість, відбувається автоматичне вимкнення терміналів, чия швидкість і координати дозволяють припустити в них саме дрон.

Адміністрація президента США Джо Байдена була в курсі цих обмежень і, загалом, не заперечувала.

SpaceX стверджувала, що донесла свою позицію до української сторони, тому не відповідає і не збирається відповідати за будь-які проблеми з українськими дронами.

Експерт припустив, що позицію SpaceX або не було донесено до української влади та виробників дронів, або вони її проігнорували. Він звернув увагу на те, який вигляд має вже другий рік поспіль трансфер західних військових технологій в Україну: спочатку партнери говорять, про неактуальну технологію для України, потім про надто тривале передання, але згодом чергова система надходить на озброєння ЗСУ. Роман Хіміч вважає, що сам Ілон Маск не має надмірного впливу на супутниковий зв'язок, але разом з урядом США намагається уникнути повноцінної гонки озброєнь у космічній сфері. Озвучений нещодавно Ілоном Маском аргумент, що на окупованих територіях Starlink недоступний через антиросійські санкції, і для активації доступу йому потрібен дозвіл Білого дому, лише підтверджує наявність протиріч.

Starlink, суто цивільний за своїм задумом і архітектурою проект, "вистрілив" як військовий

"Я не бачу підстав говорити про те, що у Маска є якийсь особливий і надмірний вплив на Старлінк. Те, що масова аудиторія, включно з політиками і дилерами думок, які мало на чому розуміються, сприймає як свавілля Маска, — це лише відображення ситуації, заручником якої став і сам Ілон Маск, і уряд США, — вважає Роман Хіміч. — "На сьогодні немає жодних підстав говорити про можливість блокування Старлінк на території України, підконтрольній законній владі. Навіть із блокуванням українських дронів, наскільки можна судити, рішення вже знайдено. Уряд США придбав у SpaceX кілька сотень комплектів Старлінк, на які не поширюється дія цього блокування".

Starlink є однією з "найцінніших перлин у космічному намисті", яке контролює уряд США. Цей проєкт не має собі рівних ні в кількісному вираженні (вже 5000 супутників на орбіті), ні в частині наданих можливостей. І сам Ілон Маск, і уряд США вельми серйозно ставляться до потенційних і актуальних ризиків для Starlink і вважають їх усунення пріоритетним завданням.

"Першопричина проблем, з якими стикається SpaceX (керуюча компанія) і які зумовлюють суперечливі кроки і висловлювання Ілона Маска — несподіваний для всіх феноменальний успіх Starlink на полі бою. Суто цивільний за своїм задумом і архітектурою проєкт "вистрілив" як військовий. До цього не були та й не могли бути готові ні Макс, ні SpaceX, ні адміністрація Байдена. Успішне застосування Starlink створило низку значущих ризиків, на які немає відповіді ні в Маска, ні в уряду США", — додав експерт.

Головний ризик — розгортання аналогічних рішень іншими глобальними гравцями, насамперед Китаєм. Маючи власне супутникове угруповання такого масштабу, КНР, з одного боку, агресивно конкуруватиме зі Starlink на ринку комерційних послуг, з іншого боку, у китайців з'явиться платформа для розміщення засобів РЕБ, спеціалізованих на придушенні сигналу Starlink, GPS та інших супутникових систем США. Фактично йдеться про ризик чергової гонки озброєнь, цього разу в космічному просторі, і з абсолютно непередбачуваним для США результатом. Цей сценарій уже почав втілюватися в життя, оскільки КНР анонсувала плани створення власного аналога Starlink.

Чим відключення Starlink загрожує військовим і мирним жителям?

Сергій Флеш нагадав, що з першого дня війни намагається підготувати українців до можливого блокування Starlink. Ідеться навіть не про те, що Ілон Маск може повністю відключити свій зв'язок, а про те, чи росіяни врешті-решт створять робочу систему радіоелектронної боротьби, здатну придушити супутники.

"Для РФ Starlink — теж виклик, він їм заважає, тому ми не знаємо, над чим вони працюють. Росіяни намагалися придушити його, але в них це не вийшло, бо в небі одночасно перебуває дуже багато супутників. Я впевнений, такі роботи тривають, можливо, настане момент, коли вони зможуть, наприклад, придушити 100-200 супутників у небі, залишивши ділянки фронту без зв'язку через Starlink. До цього треба морально готуватися. Я скажу відразу: для нас це буде катастрофа. Адже не секрет, що в нас в армії все побудовано на Starlink — зв'язок штабів, командувань, усі мислимі й немислимі комунікації, будь-які технічні рішення, будь-яке передавання даних, інформація", — пояснив експерт.

Роман Хіміч теж стурбований спробами росіян створити ефективні рішення для придушення роботи Starlink. За його інформацією, РФ планує застосовувати такі системи не тільки в зоні бойових дій в Україні, а й на своїй території та землях своїх союзників.

"Такі технології відомі, і за наявності у росіян достатніх технічних і організаційних ресурсів можуть бути втілені в більш-менш ефективних рішеннях. Фактично йдеться про загрозу блокування сигналу Starlink у найрізноманітніших куточках планети. Мало того, деякі заяви росіян можна витлумачити як попередження про намір атакувати космічні апарати, чия діяльність розглядатиметься як ворожа. Відповідні технології також наявні, швидко розвиваються і стають дедалі доступнішими", — розповів фахівець із телекомунікацій.

З початку повномасштабної війни SpaceX поставила в Україну понад 40 тисяч терміналів Starlink

Альтернативи Starlink для ЗСУ

Як поділився Сергій Бескрестнов, від великих підрозділів до малих підрозділів у ЗСУ є запасний варіант супутникового зв'язку, який з'явився ще до Starlink і повномасштабного вторгнення. Він досі є в українських військах і працює, не такий зручний і масовий, але закриває основні вузли.

"За масовістю жодна система не може замінити Starlink, це просто технічно неможливо, адже мало хто може конкурувати з ним за ємністю, швидкістю тощо", — підкреслив військовий зв'язківець.

Він також розповів, що класична система інтернет-зв'язку передбачає принцип супутникового телебачення, коли антена-тарілка спрямована на один стаціонарний супутник. Тарілка велика, незручна, її потрібно правильно налаштувати, і з'єднання одразу ж пропадає, якщо зрушити її хоч трохи вправо чи вліво.

Супутниковий зв'язок Starlink повсюдно використовується ЗСУ Фото: dou.ua

"Ось така в нас альтернатива, і таку саму альтернативу зараз застосовують росіяни. Starlink зручний тим, що будь-який солдат його розгорне будь-де, будь-завгодно, як-завгодно, і він буде працювати", — підсумував Сергій Флеш.

Роман Хіміч теж поділяє таку думку. За його словами, всі відомі альтернативи сильно поступаються Starlink або за функціональністю і споживчими характеристиками, або за ціною. Наприклад, у серпні з'явилася інформація, що шведська компанія Satcube поставить в Україну свої термінали для супутникового зв'язку. За інформацією експерта, ця система пропонує значно меншу швидкість завантаження і виробляється сотнями на рік, тоді як SpaceX з початку повномасштабної війни поставила в Україну понад 40 тисяч терміналів Starlink.

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