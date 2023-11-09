В США впервые запустят cверхзвуковой дрон DART AE: для этого потребуется ракета

Суборбитальный беспилотник с водородным реактивным двигателем может летать со скоростью 7 Махов на расстояние до 2000 км, уверяют создатели.

Подразделение оборонных инноваций США (DIU) готовится испытать суборбитальный сверхзвуковой беспилотник DART AE, разработанный австралийской компанией Hypersonix. Об этом пишет издание The Defence Post.

DIU подписало с компанией Rocket Lab для помощи в запуске Гиперзвукового ускорителя суборбитального испытательного электрона (HASTE). Этот проект позволит Министерству обороны США реализовать гиперзвуковые испытания новых систем.

В частности, для демонстрации в штате Вирджиния испытательный аппарат на основе ракеты-носителя Electron, модифицированный для развертывания полезной нагрузки на сверхзвуковой скорости, запустит в небо DART AE с космодрома Rocket Lab на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Транспортное средство использует технологию "непрямого впрыска" топлива для запуска беспилотника во время подъема, не покидая при этом в атмосферу. Испытание проведут уже в первом квартале 2025 года.

"Используя наследие недорогого Electron от Rocket Lab – наиболее часто запускаемой в мире коммерческой малой ракеты-носителя – HASTE предлагает возможности для реальных коммерческих испытаний намного дешевле текущих полномасштабных испытаний", — заявили в Rocket Lab.

DART AE — это гиперзвуковой дрон с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, напечатанный на 3D-принтере из жаростойких материалов. Он предназначен для небаллистических маневров на скорости до 7 Махов (8600 км/ч).

Как пишет Airforce Technology, DART AE имеет длину 3 метра, массу 300 кг и простую конструкцию с небольшим количеством движущихся частей. Он может преодолевать расстояние до 1000 км, но для запуска требует разгона с помощью неуправляемой зондирующей ракеты. Предполагается, что такой способ снизит стоимость запуска и повысит универсальность беспилотника. Сам DART AE разработан, чтобы заказчики могли изучить особенности полета, передачи данных и маневренности на сверхзвуковых скоростях.

Разгоняться беспилотнику помогает SPARTAN — многоразовый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (англ. Scramjet), использующий водородное топливо. Примечательно, что его тоже напечатали на 3D-принтере. В дополнение к нулевому выбросу углекислого газа чистое водородное топливо позволяет включать и выключать двигатель несколько раз во время полета. Эта возможность позволяет использовать небаллистическую траекторию, которую не могут достичь обычные ракеты.

Недавно американская компания Kratos показала сверхзвуковой дрон Thanatos. Он получил необычную конструкцию, благодаря которой должен быть менее заметным для радаров противника.