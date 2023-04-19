Создан первый в истории сверхзвуковой дрон: для чего ему понадобится ракета

Беспилотник DART AE с водородным двигателем должен впервые полететь в 2024 году. С его помощью американские военные хотят тестировать новые технологии, в том числе боевые ракеты.

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Компании Hypersonix Launch Systems и Rocket Lab объединились для проведения первого испытания гиперзвукового беспилотника в истории США. Об этом пишет издание The Defence Post.

Испытание является частью проекта Hypersonic and High-Cadence Testing Capabilities (HyCAT) по созданию прототипа современного летательного аппарата двойного назначения, которые смогут летать быстрее звука. В будущем такие дроны планируют использовать для испытаний новых технологий и специальных возможностей американской армии.

Для проекта HyCAT Hypersonix собирает в Австралии новый беспилотник DART AE с помощью 3D-печати. Он оснащен простым прямоточным реактивным двигателем, работающим на водородном топливе, и элементами из жаропрочного сплава, чтобы развивать скорость от 5 до 7 Маха (около 8600 км/ч).

Вот только взлетать дрон самостоятельно пока не может, поэтому Rocket Lab предоставит свою ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), которая должна разогнать DART AE до начальной рабочей скорости. Как ожидают инженеры, такой метод позволит протестировать ускорение, работу двигателя и сбор данных на сверхзвуковой скорости.

"Мы изучили различных поставщиков запуска по всему миру, поскольку DART AE предназначен для работы с различными ускорителями. Мы особенно рады получить нашу первую поездку от Rocket Lab. Их послужной список успешных запусков, их команда, а также их ракеты впечатляют, и мы с нетерпением ждем первого полета DART AE в следующем году", — заявил генеральный директор Hypersonix Дэвид Уотерхаус.

Ранее писали, что Hypersonix Launch Systems заключила контракт с Пентагоном на создание БПЛА для испытания сверхзвуковых ракет. Для этого он получит необычный водородный двигатель, который позволит пролететь около 1000 км.

Тем временем появилась информация, что Китай готовит свои сверхзвуковые беспилотники WZ-8 для шпионажа. Согласно документам, которые журналисты обнаружили в сети, несколько таких дронов уже разместили на военной базе на восточном побережье страны.