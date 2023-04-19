Китай готовит сверхзвуковые беспилотники WZ-8 для шпионажа, - The Washinghton Post

По словам разработчиков, Wuzhen-8 развивает скорость более 3 Махов и обгоняет ракеты ПВО. Якобы "слитые" документы указывают на то, что такие БПЛА могут отслеживать американские корабли и военные базы в районе Тайваня.

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Китай может развернуть сверхзвуковые беспилотники Wuzhen-8 (WZ-8) для слежки за американскими войсками. Об этом пишет издание The Washinghton Post, ссылаясь на секретные документы от Национального агентства геопространственной разведки США.

Журналисты уверяют, что нашли отчет, содержащий много изоражений секретных документов, в популярном сервисе Discord, предположительно, его "слил" сотрудник Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс. Он содержит оценку программы Wuzhen-8 и указывает на стремление китайских военных внедрить технологии, которые помогут им нацеливаться на американские военные корабли и военные базы в районе Тайваня.

В частности, отчет содержит спутниковые снимки от 9 августа, где видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8, размещенные примерно в 350 милях от Шанхая на авиабазе Восточного командования театра военных действий, которое контролирует ситуацию с Тайванем. Предполагается, что такие дроны оснащены передовым оборудованием, которое поможет Китаю получать картографические данные в режиме реального времени и подготовиться к запуску ракет в будущих войнах.

В документах также указаны возможные маршруты полета бомбардировщика H6-M Badger и беспилотников, которые он может запускать. Самолет должен взлетать с китайской авиабазы и лететь вдоль восточного побережья, а затем выпустить дрон-невидимку, чтобы тот проник в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи на высоте около 30 км и со скоростью в три раза быстрее звука. Характеристики и тип двигателя БПЛА не указаны, но упоминается, что он использует "ракетное топливо".

The Washinghton Post отмечает, что отправило запросы в Министерство обороны США и Китая с просьбой прокомментировать вероятную утечку секретных документов, но пока не получило ответа ни от одного из них. Другие материалы подробно описывают ряд разоблачений о китайском шпионаже и военной модернизации, в том числе разведданные, которые выявили существование дополнительных китайских аэростатов-шпионов, и оценку того, что Тайвань плохо подготовлен к отражению воздушных атак Китая в случае вторжения.

Беспилотники WZ-8 впервые представили в 2019 году во время празднования 70-летия создания Китайской Народной Республики, управляемой Коммунистической партией. В то время многие эксперты сомневались в работоспособности дронов.

В сентябре 2022 года китайцы снова показали Wuzhen-8 на авиасалоне в городе Чандунь. Известно, что беспилотник получил конструкцию с неподвижным крылом, реактивный двигатель и выдвигаемое шасси. Разработчики уверяют, будто он может летать со скоростью более 3 Махов (около 3700 км/ч в зависимости от высоты), обгоняя ракеты ПВО. Аналитики предположили, что WZ-8 могут перемещать при помощи стратегического бомбардировщика H-6N.