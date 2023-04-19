Китай готує надзвукові безпілотники WZ-8 для шпигунства, — The Washinghton Post

За словами розробників, Wuzhen-8 розвиває швидкість понад 3 Махи і обганяє ракети ППО. Нібито "злиті" документи вказують на те, що такі БПЛА можуть відслідковувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.

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Китай може розгорнути надзвукові безпілотники Wuzhen-8 (WZ-8) для стеження за американськими військами. Про це пише видання The Washinghton Post, посилаючись на секретні документи від Національного агентства геопросторової розвідки США.

Журналісти запевняють, що знайшли звіт, що містить багато виразів секретних документів, у популярному сервісі Discord, ймовірно, його "злив" співробітник Національної гвардії ВПС штату Массачусетс. Він містить оцінку програми Wuzhen-8 та вказує на прагнення китайських військових впровадити технології, які допоможуть їм націлюватися на американські військові кораблі та військові бази у районі Тайваню.

Зокрема, звіт містить супутникові знімки від 9 серпня, де видно два реактивні розвідувальні безпілотники WZ-8, розміщені приблизно за 350 миль від Шанхаю на авіабазі Східного командування театру військових дій, яке контролює ситуацію з Тайванем. Передбачається, що такі дрони оснащені передовим обладнанням, яке допоможе Китаю отримувати картографічні дані в режимі реального часу та підготуватися до запуску ракет у майбутніх війнах.

У документах також зазначені можливі маршрути польоту бомбардувальника H6-M Badger та безпілотників, які він може запускати. Літак повинен злітати з китайської авіабази і летіти вздовж східного узбережжя, а потім випустити дрон-невидимку, щоб той проник у повітряний простір Тайваню або Південної Кореї на висоті близько 30 км і зі швидкістю втричі швидше за звук. Характеристики та тип двигуна БПЛА не вказані, але згадується, що він використовує "ракетне паливо".

The Washinghton Post зазначає, що надіслало запити до Міністерства оборони США та Китаю з проханням прокоментувати ймовірний витік секретних документів, але поки не отримало відповіді від жодного з них. Інші матеріали докладно описують низку викриттів про китайське шпигунство та військову модернізацію, у тому числі розвіддані, які виявили існування додаткових китайських аеростатів-шпигунів, та оцінку того, що Тайвань погано підготовлений до відображення повітряних атак Китаю у разі вторгнення.

Безпілотники WZ-8 вперше представили у 2019 році під час святкування 70-річчя створення Китайської Народної Республіки, яку керує Комуністична партія. На той час багато експертів сумнівалися у працездатності дронів.

У вересні 2022 року китайці знову показали Wuzhen-8 на авіасалоні в місті Чандунь. Відомо, що безпілотник отримав конструкцію з нерухомим крилом, реактивний двигун і шасі, що висувається. Розробники запевняють, ніби він може літати зі швидкістю понад 3 махи (близько 3700 км/год залежно від висоти), обганяючи ракети ППО. Аналітики припустили, що WZ-8 можуть переміщати за допомогою стратегічного бомбардувальника H-6N.