Створено перший в історії надзвуковий дрон: для чого йому знадобиться ракета

Безпілотник DART AE із водневим двигуном має вперше полетіти у 2024 році. З його допомогою американські військові хочуть тестувати нові технології, зокрема бойові ракети.

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Компанії Hypersonix Launch Systems та Rocket Lab об'єдналися для проведення першого випробування гіперзвукового безпілотника в історії США. Про це пише видання The Defence Post.

Випробування є частиною проекту Hypersonic and High-Cadence Testing Capabilities (HyCAT) зі створення прототипу сучасного літального апарату подвійного призначення, які зможуть літати швидше за звук. У майбутньому такі дрони планують використовувати для випробувань нових технологій та спеціальних можливостей американської армії.

Для проекту HyCAT Hypersonix збирає в Австралії новий безпілотник DART AE за допомогою 3D-друку. Він оснащений простим прямоточним реактивним двигуном, що працює на водневому паливі, та елементами із жароміцного сплаву, щоб розвивати швидкість від 5 до 7 Маха (близько 8600 км/год).

Ось тільки злітати дрон самостійно поки що не може, тому Rocket Lab надасть свою ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), яка має розігнати DART AE до початкової робочої швидкості. Як очікують інженери, такий метод дозволить протестувати прискорення, роботу двигуна та збір даних на надзвуковій швидкості.

"Ми вивчили різних постачальників запуску по всьому світу, оскільки DART AE призначений для роботи з різними прискорювачами. Ми особливо раді отримати нашу першу поїздку від Rocket Lab. Їхній послужний список успішних запусків, їх команда, а також їх ракети вражають, і ми з нетерпінням чекаємо першого польоту DART AE наступного року", — заявив генеральний директор Hypersonix Девід Уотерхаус.

Раніше писали, що Hypersonix Launch Systems уклала контракт із Пентагоном на створення БПЛА для випробування надзвукових ракет. Для цього він отримає незвичайний водневий двигун, який дозволить пролетіти близько 1000 км.

Тим часом з'явилася інформація, що Китай готує надзвукові безпілотники WZ-8 для шпигунства. Згідно з документами, які виявили журналісти в мережі, кілька таких дронів вже розмістили на військовій базі на східному узбережжі країни.