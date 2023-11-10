Военные протестировали уникальный дрон Transwing: как его собираются применять (видео)

БПЛА объединил в себе черты самолета и VTOL, получив выдающееся время полета и грузоподъемность, а также научился приземляться на движущиеся цели.

Компания Pterodynamics отправила свой беспилотник Transwing на ходовые испытания в составе Военно-морского флота США. Об єтом сообщает New Atlas.

Transwing — это крейсерский планер с возможностью перехода в режим eVTOL. Во время испытаний беспилотник продемонстрировал, что может полностью автономно приземляться на движущиеся цели, такие как кузов грузовика.

Его двугранные складные крылья обеспечивают исключительную дальность полета и грузоподъемность. Четыре пропеллера, расположенные по всей длине крыльев, закреплены на своих местах, и при складывании крыльев они поворачиваются из полностью горизонтального положения в вертикальное вверх. Это создает компактность на земле, но обеспечивает большой размах крыльев в воздухе.

Отсутствие дополнительного веса наклонных силовых установок и конструкция делает Transwing легким, грузоподъемным и эффективным. Самолет легко управляется и может быть упакован для транспортировки. Он также может летать на двух пропеллерах для еще большей эффективности и дальности полета.

Конструкция Transwing обеспечивает компактность и устойчивость в режиме VTOL и в режиме зависания, а также исключительно большой размах крыла в крейсерском режиме для достижения исключительной эффективности Фото: Pterodynamics

Кроме того, им очень легко управлять: в компактном режиме VTOL самолет Transwing может быть упакован в коробку или ящик для транспортировки и готов к полету. Не нужно даже снимать пропеллеры: лопасти складываются обратно в гондолы, когда они не вращаются, что позволяет летать всего на двух пропеллерах, обеспечивая еще большую эффективность и дальность полета.

Крылья БПЛА самолетного типа Transwing вращаются при складывании Фото: Pterodynamics

ВМС США заинтересовались использованием Transwing для автономной доставки грузов с корабля на берег. X-P4 совершил девять автономных запусков и подъемов с палубы корабля USNS Burlington, проплывавшего вблизи Ки-Уэста (Флорида). Это предоставило ценные данные о производительности системы беспилотного летательного аппарата.

Эта конструкция отличается исключительной компактностью в готовой к полету конфигурации VTOL Фото: Pterodynamics

Отметим, что компания Pterodynamics построила несколько прототипов, в настоящее время это модель X-P4 с размахом крыла 13 футов (4 м). Он способен поднимать 15 фунтов (6,8 кг) полезной нагрузки при максимальной взлетной массе (MTOW) 84 фунта (38 кг), а затем преодолевать 69 миль (111 км) за час крейсерской скорости до полного разряда батареи. В спринте он может развивать скорость 115 миль в час (185 км/ч). В ближайшем будущем разработчик планирует внедрить в производство новые модели. X-P5 будет иметь больший размах крыльев и сможет нести более тяжелую нагрузку на большее расстояние. X-P6 будет оснащен турбогенераторной силовой установкой и сможет перевозить еще большую нагрузку на еще большее расстояние.

Напомним, ранее стало известно о том, что в США впервые запустят cверхзвуковой дрон DART AE. Суборбитальный беспилотник с водородным реактивным двигателем может летать со скоростью 7 Махов на расстояние до 2000 км, уверяют создатели.

А в начале ноября стало известно, что ВМС США испытали беспилотник Devil Ray, стреляющий ракетами. Во время учений в роли вражеских сил выступил катер-мишень. Сначала неназванная беспилотная платформа провела разведку и выявила противника, а затем в дело вступил MARTAC T38 Devil Ray.