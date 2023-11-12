Военные получат броневики с лазерами LOCUST HEL: будут эффективно сбивать дроны врага

Боевой транспорт JLTV армии США с лазерами будет сбивать БПЛА прямо в движении.

Компания BlueHalo получила контракт от Управления военно-морских исследований и Центра надводных боевых действий ВМС США на разработку прототипа высокоэнергетического лазера (HEL), интегрированного на борту легкой тактической машины (JLTV) для защиты от дронов. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания адаптирует свою систему лазерного оружия LOCUST (LWS) для интеграции в JLTV — боевые джипы, которые придут на замену устаревших Humvee. Разработчики утверждают, что их лазерная установка обладает превосходными возможностям нацеливания, обнаружения, отслеживания и поражения, а также широкой адаптируемостью к любой технике.

Броневик JLTV оснащенный лазерной системой LOCUST (LWS) Фото: BlueHalo

Применение системы LOCUST HEL от BlueHalo обеспечит успешное противодействие вражеским дронам, добавив ее к уже существующим кинетическим компонентам и компонентам системы радиоэлектронной борьбы возможность поражения с помощью лазера. Система LOCUST сочетает в себе прецизионное оптическое и лазерное оборудование с передовым программным обеспечением, искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обеспечить "цепочку уничтожения" направленной энергии, которая включает в себя отслеживание, идентификацию и поражение широкого спектра целей.

По мнению экспертов военного портала Warrior Maven, упоминание ИИ здесь важно, поскольку новые системы с поддержкой ИИ могут собирать данные об угрозах, выполнять расширенный анализ и выбирать или рекомендовать оптимальное решение для атаки за миллисекунды. В рамках этого система с поддержкой искусственного интеллекта может получать входящие данные датчиков, связанные с потенциальными угрозами, передавать их из, казалось бы, безграничной базы данных, чтобы определить марку, тип, скорость и серьезность потенциальной угрозы, выполняя аналитику практически в режиме реального времени. .

Как только угроза определена системой искусственного интеллекта, после получения новой информации из обширной библиотеки данных для точного определения система наведения и управления огнем с поддержкой искусственного интеллекта может быстро "оптимизировать" или "масштабировать" угрозу и тип лазерного противодействия, который будет использоваться для данного конкретного сценария угрозы.

Ранее Фокус рассказывал, что военные скоро получат два новейших боевых лазера. Одна система предназначена для установки на кораблях, а вторую солдаты могут перемещать вручную или устанавливать на транспорт, включая беспилотники.