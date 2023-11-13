Камикадзе, разведчик и минер: ВСУ вооружили новейшими дронами "Мангал", что они умеют

Цена наземного дрона "Мангал" составляет 52 тысячи гривен, что делает его одним из самых дешевых бспилотников в Украине.

Украинские специалисты из сообщества "Инженерный корпус" разработали для военных наземный боевой дрон под названием "Мангал" — улучшенную версию беспилотника "Сирко". Об этом создатель беспилотника, 22-летний боец Вооруженных сил Украины, Евгений Гнатюк рассказал в интервью медиа KP.UA .

Этот дрон объединяет в себе черты камикадзе, разведчика, минера и способность подвозить боекомплекты. Разработку дрона начали с наземного дрона "Сирко", но следующая модификация "Мангала" стала меньше по размерам и более усовершенствованной.

Для испытания дронов используется полигон с песком, чтобы проверить надежность деталей и ходовой части. Также проверяют работу видеосвязи, управления и аккумулятора дрона. После успешного прохождения всех тестов беспилотники готовы к использованию на фронте. "Мангалы" имеют многочисленные преимущества по сравнению с летающими дронами: это большая защищенность от систем РЭБ и высокая грузоподъемность. Кроме того, они менее заметны и демонстрируют многофункциональность. Наземные дроны также помогают авиации, перевозя ретрансляторы, увеличивающие дальность действия летающих беспилотников.

Процесс создания дронов включает работу команды по сборке комплектующих, кодирование и испытания готового продукта. По словам Евгения Гнатюка, финальную цену "Мангала" составляет стоимость комплектующих, что на сегодня составляет 52 тысячи гривен. По сравнению с другими дронами на рынке, "Мангал" оказывается одним из самых дешевых в Украине.

"Над дронами "Мангал" трудится примерно десять человек. Это сборка, закупка комплектующих и так далее. Время изготовления дрона зависит от состава команды. 3-4 человека изготовляют один "Мангал" за два дня. Для нас делают корпуса с помощью лазерных технологий. Сейчас система создания дронов работает более или менее слаженно — материал приезжает к нам, а мы все собираем, кодируем и отправляем готовый продукт на передовую", — рассказал разработчик журналистам.

Технические характеристики дрона "Мангал":

скорость — до 30 км;

грузоподъемность — до 30 кг (для большей маневренности дрона нагрузки уменьшают до 15 кг);

расстояние видеосвязи — до 2 км.

боевой радиус — 2-4 км.

В "Инженерном корпусе" рекомендуют использовать "Мангал" в паре с квадрокоптером или другим летательным аппаратом с камерой – тогда можно передавать изображения оператору и контролировать дрон с воздуха.

"Мангал" может перевозить до 30 кг груза Фото: corpus.org.ua

Напомним, в начали июля медиа писали о том, что военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. По словам самого изобретателя, его техника — это недорогая модель наземного дрона. Евгений Гнаток назвал свою разработку в честь погибшего товарища, у которого был позывной "Сирко".

А несколько ранее в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе.