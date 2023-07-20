"Мангал с миной": противотанковый дрон "Сирко" получил новые улучшения (видео)

Военные высоко оценили возможности наземного беспилотника и заказали создателю новую партию.

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Военный Евгений Гнатюк работает над новой модификацией своего "невидимого" дрона Сирко. Об этом говорится в сюжете ТСН, который вышел в эфир 19 июля.

Боец ВСУ собирает свои беспилотники в гараже, где раньше был склад какао. Начинал он с одного дрона, который в качестве экспериментальной модели был направлен в зону боевых действий. Там военные оценили технику, которая может подрывать даже танки и заказали Гнатюку новую партию.

Сейчас в зоне боевых действий уже несколько десятков дронов "Сирко". Сам разработчик планирует усовершенствовать беспилотники и поставить производство на поток. По словам Гнатюка, за две недели вполне реально собрать 15 таких дронов.

Сейчас он работает уже над пятой версией своей техники. За специфическую форму Гнатюк называет его "Мангал". Новый дрон он хочет "запрограммировать" на самоуничтожение после подрыва техники противника, так как не хочет, чтобы разработка оказалась в руках российских оккупантов.

Разработчик называет новую модель своего дрона "Мангал" и планирует поставить его выпуск на поток

Что известно о наземном дроне "Сирко"

Дрон перемешается с помощью четырех колес и внешне похож на игрушечную машину. Его особенность в том, что средства радиоэлектронной борьбы, которые используют ВС РФ, не могут обнаружить "Сирка". Это делает беспилотник в прямом смысле невидимым для противника.

Технические особенности дрона:

цена — 30 тыс.грн;

назначение — разведка, подрыв техники и живой силы противника, доставка боеприпасов;

радиус работы — 50 км.

Напомним, в начали июля медиа писали о том, что военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. По словам самого изобретателя, его техника — это недорогая модель наземного дрона. Евгений Гнаток назвал свою разработку в честь погибшего товарища, у которого был позывной "Сирко".

А несколько ранее в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе.