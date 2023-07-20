"Мангал із міною": протитанковий дрон "Сірко" отримав нові поліпшення (відео)

Військові високо оцінили можливості наземного безпілотника і замовили творцеві нову партію.

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Військовий Євген Гнатюк працює над новою модифікацією свого "невидимого" дрона Сірка. Про це йдеться в сюжеті ТСН, який вийшов в ефір 19 липня.

Боєць ЗСУ збирає свої безпілотники в гаражі, де раніше був склад какао. Починав він з одного дрона, який як експериментальну модель направили в зону бойових дій. Там військові оцінили техніку, яка може підривати навіть танки, і замовили Гнатюку нову партію.

Наразі в зоні бойових дій уже кілька десятків дронів "Сірко". Сам розробник планує вдосконалити безпілотники й поставити виробництво на потік. За словами Гнатюка, за два тижні цілком реально зібрати 15 таких дронів.

Зараз він працює вже над п'ятою версією своєї техніки. За специфічну форму Гнатюк називає його "Мангал". Новий дрон він хоче "запрограмувати" на самознищення після підриву техніки противника, бо не хоче, щоб розробка опинилася в руках російських окупантів.

Розробник називає нову модель свого дрона "Мангал" і планує поставити його випуск на потік

Що відомо про наземний дрон "Сірко"

Дрон переміщується за допомогою чотирьох коліс і зовні схожий на іграшкову машину. Його особливість у тому, що засоби радіоелектронної боротьби, які використовують ЗС РФ, не можуть виявити "Сірка". Це робить безпілотник у прямому сенсі невидимим для противника.

Технічні особливості дрона:

ціна — 30 тис. грн;

призначення — розвідка, підрив техніки та живої сили противника, доставлення боєприпасів;

радіус роботи — 50 км.

Нагадаємо, на початку липня медіа писали про те, що військовий винайшов "невидимий" наземний дрон, який підриває навіть танки ЗС РФ. За словами самого винахідника, його техніка — це недорога модель наземного дрона. Євген Гнаток назвав свою розробку на честь загиблого товариша, у якого був позивний "Сірко".

А дещо раніше в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на гіростабілізованому підвісі.