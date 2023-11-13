"Невероятный подвиг": украинский дрон ювелирно поразил сразу два танка ВС РФ (видео)

Сначала беспилотник забросил гранату прямо под российскую боевую машину и вывел ее из строя, а затем атаковал другой танк, который приехал для эвакуации.

Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотного летательного аппарата с системой сброса боеприпасов смогли нанести урон сразу двум танкам российских военных в окрестностях Бахмута. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале аэроразведчиков AEROBOMBER_UA.

Как отмечает Forbes, квадрокоптер, запущенный оператором и вооруженный гранатами, "засек" российский танк, пытавшийся атаковать украинские позиции к северу от Бахмута. Бронированная машина подъехала к позициям бойцов ВСУ и дважды дала залп из 125-миллиметрового орудия. После этого экипаж развернул танк и боевая машина разогналась, пытаясь доехать в безопасное место, однако оператор БПЛА выпустил вслед танку дрон, вооруженный гранатами. Беспилотник обогнал танк и сбросил перед ним на дороге боеприпас.

Танк не успел ни свернуть с курса, ни сбросить скорость: граната под ним разорвалась и он задымился. Неясно, какие повреждения нанесла граната, возможно, она попала в двигатель или в топливный бак, но машина проехала несколько метров и остановилась.

"Это один из самых невероятных подвигов, которые я когда-либо видел от пилота дрона", — прокомментировал в соцсети Х OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа.

На помощь ей поспешил второй танк, российские военные закрепили трос и попытались отбуксировать поврежденную бронетехнику на свои позиции. Эвакуации помешал украинский дрон, сбросивший гранату на башню танка, где были открыты люки наводчика и командира. Разорвавшаяся граната попала по прицелу и не нанесла оккупантам значительных повреждений, однако сильно напугала, возможно, контузила. После этого подвижному танку удалось сдвинуть с места пострадавшего "товарища" и отбуксировать его.

Оба танка, скорее всего, можно отремонтировать, но они будут выведены из строя на несколько дней, недель или месяцев, отмечает издание Forbes, поэтому оператор дрона ВСУ хорошо выполнил свою работу. А вот россияне замешкались и сильно рисковали жизнями, ведь, чтобы выжить, экипаж танка должен двигаться быстро и вернуться на свои позиции до того, как на них нацелятся дроны или артиллерия.

Напомним, в октябре мы писали о том, что на востоке Украины "жертвой" дрона пал танк ВС РФ. Предположительно украинские военные уничтожили технику противника на Мелитопольском направлении, где еще неделю назад за одни сутки ликвидировали сразу четыре танка ВС РФ.

Кроме того 12 октября под Авдеевкой дроны ВСУ уничтожили танки оккупантов. Для того чтобы поразить бронетехнику противника, украинские бойцы применили беспилотники с системой сброса боеприпасов. Это привело к тому, что один из танков не только загорелся, но и разлетелся на куски из-за сильной детонации боекомплекта.