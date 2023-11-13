Никаких боевых машин с ИИ: США и Китай вскоре могут заключить соглашение

Оба государства подчеркивают важность контроля над искусственным интеллектом, особенно в сфере ядерного вооружения.

Президент США Джо Байден и руководитель Китая Си Цзиньпин, возможно, объявят о запрете использования искусственного интеллекта (ИИ) для создания автономных систем вооружения 15 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Одним из важных результатов, ожидаемых от встречи, является соглашение о запрете использования искусственного интеллекта в автономном оружии, включая беспилотники, а также в управлении и развертывании ядерных боеголовок. Газета South China Morning Post со ссылкой на неизвестные источники сообщила, что президенты двух стран собираются сделать такое историческое заявление во время саммита.

Риски, связанные с ИИ, в последнее время вызывают обеспокоенность обеих стран. Ранее в этом году Соединенные Штаты представили свою Политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта и автономии, и 36 стран поддержали эту инициативу.

В октябре администрация Байдена объявила о требованиях к одобрению передовых продуктов искусственного интеллекта — новых правилах, которые предотвращают повторное использование их для вредных целей, таких как создание биологического оружия, посредством сертификации федерального правительства.

Китай также добился значительных успехов в области искусственного интеллекта: президент Си Цзиньпин пообещал способствовать росту стратегически развивающихся отраслей, уделяя особое внимание искусственному интеллекту. В то же время, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже много лет активно изучает возможности усовершенствования автономных систем вооружения с использованием искусственного интеллекта.

Несмотря на положительные успехи на фронте искусственного интеллекта, США и Китай по-прежнему расходятся во мнениях по различным вопросам. Сообщается, что совместное заявление двух стран еще не завершено, поскольку дипломаты расходятся во мнениях относительно формулировок, касающихся конфликтов на Украине и в Израиле. Спорные темы, такие как предстоящие выборы на Тайване и действия ВМС НОАК в Южно-Китайском море, продолжают создавать проблемы дипломатам.

Ранее Фокус сообщал, что новые роботы скоро усилят ВСУ. В рамках платформы Brave1 украинцы создали "камикадзе", турели и "глушилки".