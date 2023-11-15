Впервые в мире: Израиль может объединить дроны-камикадзе SkyStriker и РСЗО, — Janes

Тайваньская компания DTI задумалась о том, чтобы запускать барражирующие боеприпасы из многоствольной системы D11A, но официально проекта пока не существует.

Израильская оборонная компания Elbit Systems и Институт оборонных технологий Таиланда (DTI) ведут переговоры о расширении сотрудничества, включая возможное объединение дрона-камикадзе SkyStriker и реактивной системы залпового огня D11A. Об этом сообщило британская исследовательская компания Janes, которая специализируется на военной тематике.

По словам источников СМИ, компания DTI заинтересована в том, чтобы вооружить беспилотниками комплексы D11A — местный вариант многоствольной системы точного и универсального запуска (PULS) компании Elbit Systems. DTI якобы ведет переговоры с Elbit Systems о возможной программе разработки и интеграции SkyStriker в D11A, однако официального предложения пока не поступало.

"Это обсуждается. Но официальной программы нет, мы изучаем возможности", — сказал респондент на правах анонимности издательству.

В свою очередь Defense Express написал о подробностях проекта. Это первый известный случай, когда военная компания решила работать над интеграцией дрона-камикадзе и реактивной системы залпового огня. Интересно отметить, что Израиль продолжает находить экспортных покупателей на свою продукцию, несмотря на текущую войну с ХАМАСом в Секторе Газа.

Что известно о дроне SkyStriker

Это израильский ударный беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас, имеющий 10-кг БЧ и дальность в десятки километров. Впервые был представлен в начале сентября 2016 года.

Электрическая силовая установка SkyStriker обеспечивает низкую акустическую заметность, что позволяет проводить скрытные операции на малой высоте. SkyStriker обеспечивает высочайшую точность и надежность, предоставляя критическое преимущество на современном поле боя. Способен наносить точные тактические удары на дальние расстояния.

Среди особенностей своего дрона компания-производчик называет электрические двигатели, которые позволяют применять дрон в секретных миссиях и большой радиус действия. Преимущества SkyStriker — это быстрое развертывание, эргономичность, минимальная тепловая сигнатура, потребность в минимальном техобслуживании, простое управление, с которым может справиться и один человек.

Технические характеристики SkyStriker

вес — 35 кг;

масса боевой части — от 5 до 10 кг;

время работы — до 2 ч;

максимальная скорость — 185 км/ч;

скорость в момент пикирования — до 500 км/ч.

Система залпового огня D11A: что она собой представляет

Это мультикалиберная реактивная система с дальностью поражения до 300 км. Главной особенностью D11A является именно мультикалиберность – когда для разных целей используются боеприпасы разных типов и калибра.

Основные характеристики D11A:

разработчик — Elbit Systems (Израиль);

на базе — PULS (Precise & Universal Launching System);

производитель — Центр оборонной промышленности и энергетики (Таиланд);

шасси – 10-тонная Tatra с колесной формулой 6×6;

снаряды – управляемые и неуправляемые боеприпасы: AccuLAR-122, AccuLAR-160, EXTRA, Predator Hawk;

дальностью пуска – до 300 км.

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