Израиль продал дроны-камикадзе SkyStriker загадочному покупателю из Европы (видео)
Известно, что заказчику будет отгружено несколько сотен барражирующих боеприпасов.
Израильская компания оборонная компания Elbit Systems заявила 18 числа, что поставит неназванному заказчику из Европы несколько сотен дронов-камикадзе SkyStriker на сумму в $95 млн. Об этом компания сообщает в своем официальном пресс-релизе.
Барражирующий боеприпас SkyStriker LM от Elbit Systems — это полностью автономный дрон-камикадзе, который может обнаруживать, захватывать и поражать назначенные оператором цели боеголовкой массой до 10 кг, обеспечивая при этом высокую точность попадания. SkyStriker может запускаться с различных наземных и воздушных платформ, в том числе из специального контейнера ракетно-артиллерийских систем PULS компании Elbit Systems.
Барражирующий боеприпас оснащен электрическим двигателем, что позволяет SkyStriker вести скрытные операции продолжительностью до 2 часов и с дальностью действия 100 км. Система может точно поражать цели, сохраняя при этом связь с оператором даже в условиях отсутствия GPS и связи. Благодаря высокой скорости полета SkyStriker может преодолеть расстояние до 20 км за десять минут. Достигнув района цели, дрон остается барражировать и преследовать цель до 2 часов, а при необходимости миссию можно отменить и беспилотник вернется на базу.
Skystriker может использовать несколько типов боеголовок, а благодаря своей модульной конструкции их можно заменять в полевых условиях во время предполетной подготовки в соответствии с эксплуатационными требованиями. Например, этот дрон-камикадзе может выполнять разведывательные миссии или указывать цели.
Йорам Шмуэли, генеральный директор Elbit Systems Aerospace сказал:
"Мы рады предоставить нашим клиентам инновационное и эффективное решение, сочетающее в себе воздушные и наземные решения Elbit Systems. Будучи скрытной и маневренной платформой, барражирующий боеприпас SkyStriker обеспечивает высокую точность и надежность, предоставляя бойцам критически важное преимущество на современном поле боя".
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