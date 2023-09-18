Израиль продал дроны-камикадзе SkyStriker загадочному покупателю из Европы (видео)

Известно, что заказчику будет отгружено несколько сотен барражирующих боеприпасов.

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Израильская компания оборонная компания Elbit Systems заявила 18 числа, что поставит неназванному заказчику из Европы несколько сотен дронов-камикадзе SkyStriker на сумму в $95 млн. Об этом компания сообщает в своем официальном пресс-релизе.

Барражирующий боеприпас SkyStriker LM от Elbit Systems — это полностью автономный дрон-камикадзе, который может обнаруживать, захватывать и поражать назначенные оператором цели боеголовкой массой до 10 кг, обеспечивая при этом высокую точность попадания. SkyStriker может запускаться с различных наземных и воздушных платформ, в том числе из специального контейнера ракетно-артиллерийских систем PULS компании Elbit Systems.

Барражирующий боеприпас оснащен электрическим двигателем, что позволяет SkyStriker вести скрытные операции продолжительностью до 2 часов и с дальностью действия 100 км. Система может точно поражать цели, сохраняя при этом связь с оператором даже в условиях отсутствия GPS и связи. Благодаря высокой скорости полета SkyStriker может преодолеть расстояние до 20 км за десять минут. Достигнув района цели, дрон остается барражировать и преследовать цель до 2 часов, а при необходимости миссию можно отменить и беспилотник вернется на базу.

Skystriker может использовать несколько типов боеголовок, а благодаря своей модульной конструкции их можно заменять в полевых условиях во время предполетной подготовки в соответствии с эксплуатационными требованиями. Например, этот дрон-камикадзе может выполнять разведывательные миссии или указывать цели.

Йорам Шмуэли, генеральный директор Elbit Systems Aerospace сказал:

"Мы рады предоставить нашим клиентам инновационное и эффективное решение, сочетающее в себе воздушные и наземные решения Elbit Systems. Будучи скрытной и маневренной платформой, барражирующий боеприпас SkyStriker обеспечивает высокую точность и надежность, предоставляя бойцам критически важное преимущество на современном поле боя".

Дрон SkyStriker на показательных испытаниях

Ранее Фокус сообщал, что инженеры улучшили передовой дрон США MQ-4C Triton. Теперь можно вооружить ракетами.