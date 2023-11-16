Microsoft встроила ИИ Bing Chat в систему Windows: теперь он стал еще доступнее и удобнее

Bing Chat переименовали в Copilot и он стал больше похож на ChatGPT, причем предлагает премиум-функции этого чат-бота бесплатно.

В США на ежегодном мероприятии Microsoft Ignite компания объявила о переименовании своего чат-бота Bing Chat в Copilot, а также о более тесной его интеграции в операционную систему Windows. Об этом сообщает портал ZDnet.

Благодаря Windows инструмент генеративного искусственного интеллекта от Microsoft стал более автономным и получил собственную веб-страницу без необходимости использования браузера Edge (на основе Chromium) в качестве посредника. Пользователи по-прежнему могут получить доступ к Copilot из Bing и Windows, однако сайт увеличил его доступность, поскольку доступ к нему можно получить в любом браузере, а не только в "фирменном" от Microsoft, как было раньше.

Как и Bing Chat, Copilot остается бесплатным с доступом к GPT-4 и DALLE-3 на своей платформе, ведь Microsoft тесно сотрудничает с создателями ChatGPT из OpenAI. Компания уже инвестировала в OpenAI $10 миллиардов и получает все разработки ChatGPT для своего Copilot. Тем, кто предпочитает использовать премиальные функции "оригинального" ChatGPT самой свежей версии ChatGPT Plus приходится ежемесячно платить $20.

Интерфейс чат-бота Copilot в Windows 11 Фото: Microsoft

Пользовательский интерфейс Copilot почти идентичен интерфейсу Bing Chat, с той лишь разницей, что изменился фирменный стиль, который теперь гласит: "Copilot, ваш повседневный AI-компаньон". Пользователи могут использовать Copilot так же, как они использовали бы Bing Chat, переключаясь между творческим, сбалансированным и точным стилями разговора, а также запрашивая помощь с такими задачами, как написание, программирование, покупки и многое другое.

Copilot даже поможет транскрибировать ваши переговоры в Teams Фото: Microsoft

Чтобы еще больше расширить возможности Copilot, Microsoft добавила поддержку OpenAI GPT — функции, которая позволяет пользователям создавать адаптированные версии Copilot для конкретных задач.

По мнению журналистов портала ZDnet, новый ребрендинг Bing Chat отражает то, что Microsoft движется к тому, чтобы все свои сопутствующие предложения в области искусственного интеллекта были сгруппированы под брендом Copilot.

Microsoft Copilot — это бесплатный помощник для чат-бота с искусственным интеллектом, к которому каждый может получить доступ, а другие Copilot, такие, как Copilot для Microsoft 365, Security Copilot, Copilot для обслуживания и Copilot для продаж, остаются платными услугами для корпоративных клиентов.

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