"Помог разгрузить": дрон-камикадзе ВСУ лишил оккупантов боеприпасов на фронте (видео)

Российские военные пытались замаскировать машину с БК сеткой и спрятать ее среди зелени, но защитники Украины нашли цель и метко ударили по ней беспилотником.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили боекомплект, который российским военным доставили на фронт. Соответсвующее видео военные опубликовали в Telegram-канале "Грифон501" в пятницу, 17 ноября.

На видеокадрах запечатлен момент, когда российские военные загружали боеприпасы в машину защитного цвета, которую дополнительно закамуфлировали маскировочной сеткой. Но это не помешало украинскому дрону-камикадзе "разглядеть" цель и поразить ее. Оператор БПЛА направил дрон к машине, как только она двинулась с места. Беспилотник врезался в переднюю часть машины и она вспыхнула.

"Оккупанты привезли БК на своей скорлупе, а "Грифон501" помог им его разгрузить", — подписали военные видео.

Напомним, 16 ноября мы писали о том, что дрон-камикадзе подорвал российскую РСЗО "Град". РСЗО на базе грузового автомобиля стояла у обочины на грунтовой дороге. Оператор направил в сторону военной машины беспилотный летательный аппарат "Rusoriz". В этот момент из машины выпрыгнул российский военный, который, вероятно, заметил приближения украинского дрона. FPV-дрон успешно долетел до своей цели и поразил военную технику, после чего она загорелась, вероятно, вспыхнул топливный бак.

А в середине июня боевой дрон разнес вышку вместе с оккупантами на фронте. Российские военные обустроили огневую позицию на вышке, чтобы стрелять из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" по воздушным целям. Операторы ССО запустили FPV-дрон Griffin ("Грифон") со взрывчаткой и поразили точку как раз в тот момент, когда несколько россиян на ней дежурили.