Нацгвардия впервые поразила дроном минный заградитель ВС РФ (видео)

Российские войска используют УМЗ для быстрого разбрасывания мин и создания минных полей на расстоянии.

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Бойцы Национальной гвардии Украины дроном-камикадзе поразили универсальный российский минный заградитель, используемый российской армией. Видеозапись удара в Telegram опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Оккупанты разместили на дороге универсальный минный заградитель (УМЗ) — инженерную машину на базе грузовика ЗИЛ-131, предназначенную для дистанционного создания минных полей. Одна такая система может выстреливать противотанковые или противопехотные мины на расстояние от 55 до 120 м, минируя почву со скоростью до 40 км/ч.

Оператор спецподразделения Национальной гвардии "Омега Запад" запустил ударный FPV-дрон "Пегас" от школы "Эскадрон", который протаранил кассетные блокам, где размещаются мины. По ролику сложно оценить степень повреждения, которые получил минный заградитель, однако это едва ли не первый подтвержденный удар Сил обороны Украины по такому типу российских машин.

Недавно спецподразделение НГУ "Омега" с помощью дрона уничтожило российский танк в районе Великой Новоселки в Донецкой области. После взрыва беспилотника внутри загорелись и детонировали боеприпасы, разорвав бронетехнику на кусочки.

В начале июня бойцы Национальной гвардии уничтожили пункт наблюдения вместе с оккупантами в Херсонской области. Ударный БПЛА врезался в стену у входа в блиндаж и взорвался, нанеся российским военным значительные повреждения.

В мае украинские военные захватили позицию россиян всего двумя дронами. Операторы батальона К-2 меткими ударами БПЛА ликвидировала трех и ранили еще одного оккупанта, позволив 14-й штурмовой бригаде НГУ занять окопы, сэкономив боеприпасы.