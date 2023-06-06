Дрон-камикадзе взорвал пункт наблюдения ВС РФ вместе с оккупантами (видео)

Беспилотник взорвался прямо у входа в блиндаж, не оставив россиянам ни шанса.

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Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский пункт наблюдения в Херсонской области. Пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского поделилась подробностями и видео в Facebook.

Россияне окопались возле лесопосадки, построив укрепление для наблюдения за действиями Сил обороны Украины. С ним разобрались воины подразделения "Ласточка", которое входит в Южное оперативно-тактическое объединение Национальной гвардии Украины, занимается разведыванием и уничтожением вражеских позиций.

Операторы заметили с воздуха укрытие оккупантов и направили к нему FPV-дрон, который нанес меткий удар и взорвался рядом со входом в блиндаж. Как отметили в НГУ, наблюдательный пункт ВС РФ уничтожен вместе с военными, которые находились внутри.

"Воины Национальной гвардии Украины мужественно и профессионально обороняют Украину и продолжают беспощадно уничтожать технику, боекомплект и живую силу противника. Враг будет разбит", — заявили в 11 бригаде НГУ.

Накануне стало известно, что партизаны уничтожили российскую станцию наблюдения "Муром-М" в Брянской области. С помощью дрона-камикадзе они поразили оборудование, установленное на вышке сотовой связи.

В мае ВСУ уничтожили еще один российский комплекс "Муром" с помощью дрона Phoenix 03 Heavy UCAV. Оккупанты используют такие устройства, чтобы следить за действиями украинских войск на расстоянии до 10 км.