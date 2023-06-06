Дрон-камікадзе підірвав пункт спостереження ЗС РФ разом з окупантами (відео)

Безпілотник вибухнув прямо біля входу до бліндажу, не залишивши росіянам жодного шансу.

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Бійці Національної гвардії України за допомогою дрона-камікадзе знищили російський пункт спостереження у Херсонській області. Пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського поділилася подробицями та відео у Facebook.

Росіяни окопалися біля лісопосадки, збудувавши укріплення для спостереження за діями Сил оборони України. З ним розібралися воїни підрозділу "Ластівка", який входить до Південного оперативно-тактичного об'єднання Національної гвардії України, займається розвідуванням та знищенням ворожих позицій.

Оператори помітили з повітря укриття окупантів і направили до нього FPV-дрон, який завдав влучного удару і вибухнув поряд із входом у бліндаж. Як зазначили в НГУ, наглядовий пункт ЗС РФ знищено разом із військовими, які перебували всередині.

"Воїни Національної гвардії України мужньо та професійно обороняють Україну і продовжують нещадно знищувати техніку, боєкомплект та живу силу противника. Ворог буде розбитий", — заявили в 11 бригаді НГУ.

Напередодні стало відомо, що партизани знищили російську станцію спостереження "Муром-М" у Брянській області. За допомогою дрона-камікадзе вони уразили обладнання, встановлене на вежі стільникового зв'язку.

У травні ЗСУ знищили ще один російський комплекс "Муром" за допомогою дрону Phoenix 03 Heavy UCAV. Окупанти використовують такі пристрої, щоб стежити за діями українських військ на відстані до 10 км.