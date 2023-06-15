Нацгвардія вперше уразила дроном мінний загороджувач ЗС РФ (відео)

Російські війська використовують УМЗ для швидкого розкидання мін та створення мінних полів на відстані.

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Бійці Національної гвардії України дроном-камікадзе уразили універсальний російський мінний загороджувач, який використовує російська армія. Відеозапис удару у Telegram опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Окупанти розмістили на дорозі універсальний мінний загороджувач (УМЗ) – інженерну машину на базі вантажівки ЗІЛ-131, призначену для дистанційного створення мінних полів. Одна така система може вистрілювати протитанкові або протипіхотні міни на відстань від 55 до 120 м, мінуючи ґрунт зі швидкістю до 40 км/год.

Оператор спецпідрозділу Національної гвардії "Омега Захід" запустив ударний FPV-дрон "Пегас" від школи "Ескадрон", який протаранив касетні блоки, де розміщуються міни. За роликом складно оцінити ступінь ушкодження, які отримав мінний загороджувач, проте це чи не перший підтверджений удар Сил оборони України на такий тип російських машин.

Нещодавно спецпідрозділ НГУ "Омега" за допомогою дрону знищив російський танк у районі Великої Новосілки на Донеччині. Після вибуху безпілотника всередині спалахнули і детонували боєприпаси, розірвавши бронетехніку на шматочки.

На початку червня бійці Національної гвардії знищили пункт спостереження разом із окупантами у Херсонській області. Ударний БПЛА врізався у стіну біля входу в бліндаж і вибухнув, завдавши російським військовим значних ушкоджень.

У травні українські військові захопили позицію росіян лише двома дронами. Оператори батальйону К-2 влучними ударами БПЛА ліквідувала трьох і поранили ще одного окупанта, дозволивши 14-й штурмовій бригаді НГУ зайняти окопи, заощадивши боєприпаси.