"Все вирішили за $600": українські військові захопили позицію ЗС РФ двома дронами

Двома влучними ударами оператори батальйону К-2 ліквідували трьох росіян і поранили ще одного, заощадивши дорогі артилерійські снаряди та вигравши час.

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Дрони-камікадзе дозволили 14-й штурмовій бригаді Національної гвардії України захопити позицію окупантів на ділянці фронту Соледар-Сіверськ. Про підсумки операції в Telegram прозвітували представники батальйону К-2, який і застосував безпілотники.

14-а бригада оперативного призначення НГУ "Червона калина" вирішила відбити росіян і повернути втрачену раніше позицію. Щоб покращити тактичне становище, вони звернулися до колег із підрозділу К-2 (54 ОМБр ЗСУ).

Оператори БПЛА помітили скупчення російських військових на пункті спостереження й атакували їх з повітря. Два дрони-камікадзе завдали ударів, вбивши трьох бійців ЗС РФ і поранивши ще одного — він втратив очі. Найголовніше, що нацгвардійці побачили результати успішної атаки, відразу вирушили на штурм і захопили позицію.

Наглядовий пункт ЗС РФ Фото: Скриншот

"Ефективність дронів-камікадзе важко переоцінити. Про навички наших екіпажів знають і сусіди, яким ми допомагаємо за необхідності", — прокоментували в підрозділі К-2.

Як розповів у Telegram головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов, 54-а ОМБр під командуванням Героя України майора Кирила Вереса отримує безпілотники від волонтерів і сама збирає ударні апарати за $300. Два БПЛА загальною вартістю $600 допомогли захисникам України заощадити багато дорогих боєприпасів: один снаряд 155-мм коштує понад 2000 євро, а для результативного обстрілу артилеристам потрібно було доставити зброю та витратити як мінімум 30 таких снарядів, водночас сильно ризикуючи життям.

"Це просто обов'язковий для перегляду зразок сучасної тактики, інтелекту й логістики України! — зазначив Юрій Бутусов. — Усе вирішено за 600 доларів і без жодних складнощів".

У січні бійці К-2 за допомогою дрона вкрали рацію росіянина прямо з поля бою. Вона дозволила довгий час прослуховувати секретні переговори окупантів і дізнаватися про їхні дії.

Нещодавно писали, що дрон-камікадзе ЗСУ уразив росіян, які сховалися в підвалі. Аеророзвідники помітили, як шестеро окупантів зайшли в укриття, і направили до входу вибуховий безпілотник "Пегас".