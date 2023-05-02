Укриття не допомогло: дрон-камікадзе ЗСУ уразив росіян, які сховалися у підвалі

Російські солдати сподівалися відсидітися у підвалі, але ударний БПЛА наздогнав їх навіть там.

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Український дрон-камікадзе вразив росіян, які сховалися в укриття на передовій. Відео атаки опублікувала школа операторів безпілотників "Ескадрон".

Військовослужбовці ЗСУ за допомогою камери розвідувального дрона виявили, як шестеро російських військових зайшли до підвалу зруйнованої будівлі, і направили туди ударний безпілотник, який врізався в стінку поряд із входом і вибухнув. Невідомо, які пошкодження зазнали росіяни, але, судячи з кількості диму, вибух виявився досить потужним.

"Окупанти вирішили відзначити гендер-паті, але не покликали "Пегаса". Однак нашому суперпілоту не проблема завітати на свято, на яке його не кликали", — зазначили у школі "Ескадрон".

Фахівці "Ескадрону" самостійно збирають дрони-камікадзе "Пегас", які передають різним підрозділам ЗСУ, СБУ та Нацгвардії. Це недорогі та маневрені квадрокоптери, оснащені бойовою частиною у вигляді вибухівки чи гранати. Судячи з відео, цього разу українські бійці використали модель із вибухівкою та детонатором у вигляді дроту, який провокує вибух під час зіткнення з об'єктом.

Раніше подібний дрон від школи "Ескадрон" знищив російську систему спостереження, встановлену на опорі високовольтної лінії електропередач. За допомогою цього обладнання росіяни стежили за діями ЗСУ у районі, але оператор із 74-го окремого розвідувального батальйону позбавив їх цієї можливості.

Писали також, як дрон ЗСУ добив російський танк під час евакуації. Окупанти намагалися відтягнути бойову техніку, пошкоджену міною, щоб відремонтувати, але влучне попадання БПЛА викликало пожежу та детонацію боєкомплекту, в результаті машина остаточно вийшла з ладу.