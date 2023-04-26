Евакуювати вже нема чого: дрон ЗСУ добив російський танк, який тягли на ремонт (відео)

Оператор змусив безпілотник впасти в люк і вибухнути всередині бойової машини ЗС РФ, яка незабаром остаточно вийшла з ладу через детонацію боєкомплекту.

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Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка за допомогою дрона завадили росіянам евакуювати підбитий танк на передовій. Відеозаписом поділився в Telegram український блогер Сергій Стерненко.

За його інформацією, російський танк наїхав на міну, отримав суттєві пошкодження та не зміг продовжити рух. Інший танк ЗС РФ спробував витягнути його на буксирі, щоб окупанти потім змогли відремонтувати його та повернути до ладу, але українські захисники вчасно це помітили та вжили заходів.

Оператор підрозділу БПЛА "Очі відплати" запустив дрон-камікадзе "Goida" з керуванням від першої особи (FPV) та направив його у відкритий люк бронетехніки, де літальний апарат і вибухнув. Розвідувальний дрон зняв здалеку, як усередині танка почалася пожежа, що призвела до видовищної детонації боєкомплекту.

"Евакуювати вже нема чого", — прокоментував Сергій Стерненко.

Раніше писали, що під позивним Goida українські військові дають FPV-дронам "Пегас", які виготовляє школа пілотів БПЛА "Ескадрон". Це недорогі безпілотники для перегонів, озброєні вибухівкою чи гранатами, які вимагають від оператора гарної підготовки та навичок керування.

У березні ЗСУ показали, як дрон добив російську БМП після удару ПТРК. Безпілотник закинув гранату у відкритий люк, але екіпаж встиг залишити машину.

Експерти пояснили, навіщо ЗСУ добивають дронами кинуту російську техніку. Окупантам нерідко вдається повернутися, забрати бойові машини з поля бою, а потім відремонтувати та повернути до ладу.