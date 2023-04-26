Эвакуировать уже нечего: дрон ВСУ добил российский танк, который тащили на ремонт (видео)

Оператор заставил беспилотник упасть в люк и взорваться внутри боевой машины ВС РФ, которая вскоре окончательно вышла из строя из-за детонации боекомплекта.

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Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка с помощью дрона помешали россиянам эвакуировать подбитый танк на передовой. Видеозаписью поделился в Telegram украинский блогер Сергей Стерненко.

По его информации, российский танк наехал на мину, получил существенные повреждения и не смог продолжать движение. Другой танк ВС РФ попытался вытащить его на буксире, чтобы оккупанты затем смогли отремонтировать его и вернуть в строй, но украинские защитники вовремя это заметили и приняли меры.

Оператор подразделения БПЛА "Очі відплати" запустил дрон-камикадзе "Goida" с управлением от первого лица (FPV) и направил его в открытый люк бронетехники, где летательный аппарат и взорвался. Разведывательный дрон снял издалека, как внутри танка начался пожар, который привел к зрелищной детонации боекомплекта.

"Эвакуировать уже нечего", — прокомментировал Сергей Стерненко.

Ранее писали, что под позывные "Goida" украинские военные дают FPV-дронам "Пегас", которые изготавливает школа пилотов БПЛА "Эскадрон". Это недорогие гоночные беспилотники, вооруженные взрывчаткой или гранатами, которые требуют от оператора хорошей подготовки и навыков управления.

В марте ВСУ показали, как дрон добил российскую БМП после удара ПТРК. Беспилотник забросил гранату в открытый люк, но экипаж успел покинуть машину.

Эксперты объяснили, зачем ВСУ добивают дронами брошенную российскую технику. Оккупантам нередко удается вернуться, забрать боевые машины с поля боя, а затем отремонтировать и вернуть в строй.