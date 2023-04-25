Слідкував за наступом ЗСУ: дрон знищив російську систему спостереження (відео)

За даними волонтерської організації "Хортицька Варта", окупанти вже двічі ставили камери на вежу, але українські воїни їх помітили та підірвали.

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Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України за допомогою дрону знищили систему спостереження російських військ. Відеозапис успішного удару опублікувала в Telegram волонтерська організація "Хортицька варта" із Запоріжжя.

Російські військові встановили на металевій опорі лінії електропередач камеру, щоб стежити за діями ЗСУ. Оператор із 74-ї ОРБ направив ударний дрон-камікадзе прямо на обладнання та підірвав його.

"Вже вдруге наші учні знищують камеру на цій вежі, а їм не доходить", — зазначили у "Хортицькій варті".

Школа пілотів БПЛА "Ескадрон" в Telegram повідомила, що з російською камерою на опорі ЛЕП розправився безпілотник їхнього виробництва із серії "HORT VARTA". Організація збирає бойові квадрокоптери з управлінням від першої особи (FPV) для різних підрозділів ЗСУ, НГУ та СБУ.

"Окупантам настав час зрозуміти, що знімати наш наступ на їхній позиції суворо заборонено", — прокоментували в школі "Ескадрон".

Раніше СБУ за допомогою дрона-камікадзе знищила російський комплекс "Муром-М". Окупанти встановили його на вежі мобільного зв'язку, щоб стежити за українською армією. У момент удару там перебували троє російських військових, які зазнали поранень.

Як розповів український експерт Сергій Флеш, росіяни почали активно застосовувати комплекси "Муром-М" в Україні, встановивши на високих об'єктах. Пристрій оснащений камерою та тепловізором, які дозволяють вести розвідку на відстані до 10 км, автоматично виявляючи людей та техніку.