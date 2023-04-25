Следила за наступлением ВСУ: дрон уничтожил российскую систему наблюдения (видео)

По данным волонтерской организации "Хортицька Варта", оккупанты уже дважды ставили камеры на вышку, но украинские воины их заметили и взорвали.

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Бойцы 74-й отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили систему наблюдения российских войск. Видеозапись успешного удара опубликовала в Telegram волонтерская организация "Хортицька варта" из Запорожья.

Российские военные установили на металлической опоре линии электропередач камеру, чтобы следить за действиями ВСУ. Оператор из 74-й ОРБ направил ударный дрон-камикадзе прямо на оборудование и взорвал его.

"Уже во второй раз наши ученики уничтожают камеру на этой вышке, а им не доходит", — отметили в "Хортицкій варті".

Школа пилотов БПЛА "Эскадрон" в Telegram сообщила, что с российской камерой на опоре ЛЭП расправился беспилотник их производства из серии "HORT VARTA". Организация собирает боевые квадрокоптеры с управлением от первого лица (FPV) для разных подразделений ВСУ, НГУ и СБУ.

"Оккупантам пора понять, что снимать наше наступление на их позиции строго запрещено", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

Ранее СБУ с помощью дрона-камикадзе уничтожила российский комплекс "Муром-М". Оккупанты установили его на вышке мобильной связи, чтобы следить за украинской армией. В момент удара там находились трое российских военных, которые получили ранения.

Как рассказал украинский эксперт Сергей Флэш, россияне начали активно применять комплексы "Муром-М" в Украине, устанавливая на высоких объектах. Устройство оснащено камерой и тепловизором, которые позволяют вести разведку на расстоянии до 10 км, автоматически выявляя людей и технику.