Укрытие не помогло: дрон-камикадзе ВСУ поразил россиян, спрятавшихся в подвале

Российские солдаты надеялись отсидеться в подвале, но ударный БПЛА настиг их даже там.

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Украинский дрон-камикадзе поразил россиян, которые спрятались в укрытие на передовой. Видео атаки опубликовала школа операторов беспилотников "Эскадрон".

Военнослужащие ВСУ с помощью камеры разведывательного дрона обнаружили, как шестеро российских военных зашли в подвал разрушенного здания, и направили туда ударный беспилотник, который врезался в стенку рядом со входом и взорвался. Неизвестно, какие повреждения получили россияне, но судя по количеству дыма, взрыв оказался достаточно мощным.

"Оккупанты решили отметить гендер-пати, но не позвали "Пегаса". Однако нашему супер-пилоту не проблема посетить праздник, на который его не звали", — отметили в школе "Эскадрон".

Специалисты "Эскадрона" самостоятельно собирают дроны-камикадзе "Пегас", которые передают различным подразделениям ВСУ, СБУ и Нацгвардии. Это недорогие и маневренные квадрокоптеры, оснащенные боевой частью в виде взрывчатки или гранаты. Судя по видео, на этот раз украинские бойцы использовали модель со взрывчаткой и детонатором в виде проволоки, который провоцирует взрыв при столкновении с объектом.

Ранее подобный дрон от школы "Эскадрон" уничтожил российскую систему наблюдения, установленную на опоре высоковольтной линии электропередач. С помощью этого оборудования россияне следили за действиями ВСУ в районе, но оператор из 74-го отдельного разведывательного батальона лишил их этой возможности.

Писали также, как дрон ВСУ добил российский танк во время эвакуации. Оккупанты пытались оттащить боевую технику, поврежденную миной, чтобы отремонтировать, но меткое попадание БПЛА вызвало пожар и детонацию боекомплекта, в результате машина окончательно вышла из строя.