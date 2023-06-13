Розірвало на частини: FPV-дрон підпалив російський танк Т-80 на Донбасі (відео)

Внаслідок пожежі всередині танка вибухнув боєкомплект, і частини розкидало в різні боки.

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Воїни спеціального підрозділу Національної гвардії України "Омега" знищили російський танк Т-80 влучним ударом дрона-камікадзе на Донеччині. Відеозаписом успішної атаки в Telegram поділився блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Оператор спеціального підрозділу Нацгвардії України "Омега" за допомогою FPV-дрону знищив російський танк Т-80 у районі Великої Новосілки. Внаслідок удару БПЛА всередині бойової машини почалася пожежа, дим та язики полум'я повалили з люків і навіть зі ствола танкової гармати.

Незабаром через пожежу детонував боєкомплект і танк буквально розірвало на частини. Від нього залишилося лише обвуглене місце та деякі елементи, розкидані по околицях. Все це зняв на камеру розвідувальний безпілотник нацгвардійців.

"У росіян немає ще одного Т-80. Внаслідок детонації БК його розірвало. За останню добу це вже третій танк, який програв у поєдинку з дроном", — прокоментував Сергій Стерненко.

У травні ЗСУ показали, як ударний дрон знищив танк Т-80БВМ під Вугледаром. Оператор влучно закинув гранату у відкритий люк, що призвело до спалаху та вибуху.

Нещодавно повідомлялося, що український дрон-камікадзе вразив БМД окупантів під час евакуації. Одна машина везла іншу на буксирі, але зіштовхнулася з БПЛА і постраждала.