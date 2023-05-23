Розірвало на шматки: дрон ЗСУ знищив танк Т-80БВМ під Вугледаром (відео)

Влучним кидком гранати вартістю $10 оператор позбавив окупантів бойової машини за $4 млн.

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Українські військові за допомогою ударного безпілотника підірвали російський танк неподалік Вугледара на Донеччині. Відеозапис атаки опублікували в Twitter аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Окупанти залишили танк із написом "V" на борту біля лісосмуги під Вугледаром, ймовірно, пошкоджений, а захисники України вирішили напевно знищити бойову техніку противника. Оператор направив до Т-80БВМ квадрокоптер та скинув саморобний боєприпас прямо у відкритий люк на вежі.

"Це призвело до катастрофічної детонації боєкомплекту на борту", — зазначили аналітики у пості.

Після вибуху всередині танка почалася пожежа, а невдовзі стався вибух, який розкидав частини машини в різні боки — тепер точно не підлягає ремонту та відновленню. Телеграм-канал "KARYMAT | Війна" звернув увагу, що українські війська за допомогою гранати за $10 знищили російський танк вартістю близько $4 млн.

Т-80БВМ — це модифікація танка Т-80БВ, яку в Росії виробляють з 2019 року. Головною зміною став двигун ГТД-1000Т потужністю 1250 кінських сил, який розганяє машину до 80 км/год і має запас ходу в 500 км. Довжина цього танка становить 7 м завдовжки (9,56 м, враховуючи гармату), 3,84 м завширшки і 2,22 м заввишки. Росіяни встановлюють на Т-80БВМ динамічний захист "Релікт" та новий приціл "Сосна-У". За даними аналітиків Oryx, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося захопити або знищити 77 таких танків.

Раніше писали, як дрон ЗСУ атакував танк Т-72Б3 ЗС РФ прямо на ходу. Бойова машина окупантів їхала населеним пунктом із ґратами-"мангалом" на вежі, але вони не змогли захистити від удару безпілотника-камікадзе.

Повідомляли також, як українські дрони знищили відразу три російські танки : Т-72А, Т-72Б і Т-80БВ. Підрозділ "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади помітив скупчення ворожої техніки за 10 км від Донецька.