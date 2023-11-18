В Украине работают над системой, которая не позволит ВСУ сбивать свои же дроны

Использовать защитную систему на фронте будет более эффективно, нежели вдвое увеличивать парк дронов, тратя большие средства на их закупку.

Украинская армия теряет много дронов из-за неэффективной работы своих комплексов радиоэлектронной борьбы. Однако проблему можно решить с помощью автоматизированной системы координации, рассказал руководитель компании Griselda Алексей Теплухин в интервью Фокусу.

Алексей Теплухин даже говорил об этой проблеме с Александром Карпюком — младшим сержантом ВСУ, который впервые и обратил внимание на катастрофические последствия "дружеского огня" по украинским дронам.

"Пока не могу раскрыть детали, но почти гарантированно такой продукт будет создан, пока не знаю, на чем, возможно, на "Гризельде", "Дельте" или каком-то другом продукте. Использовать такую систему на фронте будет более эффективно, чем вдвое увеличить парк дронов", — сказал он.

Руководитель компании Griselda уточнил, что работы в этом направлении уже ведутся. Он отметил, что государство создало IT-подразделение, чтобы внедрять такие разработки в армии. Однако важно помнить, что подразделения бывают разные.

"Мы встречали бригады территориальной обороны, которые кричали, что ничего не умеют и будут охранять окопы, а есть такие, которые развернули на фронте хорошее обучение", — резюмировал Алексей Теплухин.

Больше читайте в материале Фокуса "Одного прорыва не будет": интервью с Алексеем Теплухиным о технологическом скачке Украины".

Напомним, в конце октября украинский военный рассказал, как ВСУ сбивают свои же дроны на миллионы долларов. Операторы беспилотников никак не могут повлиять на подразделения ПВО и РЭБ, которые не видят разницы между дружественными и вражескими бортами — для этого нужно создать программу.

В августе появилась информация, что ВСУ научились противостоять РЭБ России, а потому теряют меньше дронов. По данным британского аналитического центра RUSI, украинцы применяют для этого "умные" технологии и меняют "прошивку" БПЛА.