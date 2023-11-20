Бойцы ГУР поразили два российских радара под Курском: чего лишились оккупанты (видео)

Пораженные российские РЛС были способны обнаруживать множество целей, включая истребители, ракеты и цели-ловушки.

Украинские разведчики поразили дорогостоящие российские радиолокационные станции (РЛС) — "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е" — возле населенного пункта Дмитриев в Курской области (РФ) 18 ноября. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На черно-белом видео, снятом с высоты птичьего полета, видно, как взрывается сначала одна РЛС, а несколькими секундами позже — вторая. Разведчики не уточнили, с помощью каких средств техника противника получила повреждения, вероятнее всего, их поразили беспилотники.

"18 ноября 2023 года вблизи населенного пункта Дмитриев курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага. Были поражены две РЛС. Общие потери противника уточняются", — подписали разведчики видеокадры.

Отметим, что "Небо" — это семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск. "Небо" 55Ж6 — трехкоординатная транспортабельная версия РЛС, разработка которой велась в 1982—1987 годах. Способна обнаружить истребитель, летящий на высоте 20 километров над землей, в радиусе до 400 километров.

РЛС "Небо", пораженная украинскими разведчиками в Курской области Фото: Минобороны РФ

"Гамма-С1Е" — это экспортный вариант РЛС "Гамма-С1". Это российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция общего назначения сантиметрового диапазона длин волн средней дальности. Предназначена для ведения кругового или секторного обзора воздушного пространства в целях средств ПВО, контроля воздушного пространства, а также обеспечения гражданского воздушного движения. Она способна:

РЛС способна:

обнаружить и определить 3 координаты воздушной цели;

определить государственную принадлежность;

точно распознать класс цели;

выявить постановщик активных помех;

выдать трассовую информацию для ПВО.

РЛС полностью состоит из отечественных комплектующих. В качестве антенной системы используется плоская фазированная антенная решетка. Реализация ФАР позволила применить электронное сканирование передающего и приемных лучей диаграммы направленности РЛС в вертикальной плоскости. Передающее устройство использует современный электровакуумный прибор, имеющий высокую выходную мощность, надежность и обладающий показателями по электромагнитной совместимости и массо-габаритными характеристиками на уровне ведущих образцов в данной сфере

Состав комплекса "Гамма-С1":

автомашина М1, с антенной и поворотным устройством, аппаратурой приемо-передачи и радиозапроса

автомашина М2, оборудованная системами управления РЛС, обработки данных, отображения информации и передачи полученных данных

автомашина М3, с ЗиП и дополнительным оборудованием

прицепы с системами энергоснабжения (на прицепах машин М1 и М2).

В боевом режиме РЛС позволяет эффективно обнаруживать, определять координаты и сопровождать широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях сложной помеховой обстановки, а также обеспечивать распознавание классов одиночных целей (самолет, ракета, цель-ловушка) по специальным и траекторным признакам.

Так выглядит РЛС "Гамма-С1Е", которую, вероятнее всего, разведчики и уничтожили в Курской обл Фото: Минобороны РФ

Напомним, в конце октября бойцы ССО испепелили вражескую РЛС "Зоопарк". Операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали вражескую РЛС и скорректировали по ней огонь артиллерии. Артиллеристы попали во вражескую радиолокационную станцию стоимостью более миллионов долларов.

А в июне 2023 года на Тарханкутском полуострове в Крыму была повреждена важная для противника радиолокационная станция. Частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.