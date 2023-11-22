В Китае создали уникальный "тандемный" VTOL-дрон: в чем преимущества конструкции

Необычный беспилотник может подниматься на высоту до 5,5 км и стабильно лететь при сильном ветре или морозе, хотя его аэродинамика хуже, чем у традиционных аппаратов.

В Китае показали первый в своем роде тандемный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой (система VTOL), который, благодаря подобной конструкции, имеет усиленную устойчивость при порывах ветра и может обходиться без взлетной полосы. Об этом сообщает портал Global Times.

Новаторский глобальный тандемный БПЛА вертикального взлета и посадки с летающим крылом представлен в Шэньчжэне на 25-й Китайской ярмарке высоких технологий (CHTF). Новый тип дрона независимо разработан и изготовлен исследователями из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук.

Исследователи освоили всю технологическую цепочку, включая систему вождения, объединение данных датчиков, систему управления полетом и алгоритмы управления. Согласно отчету, исследователи достигли нескольких пределов производительности дронов, таких как работа при температуре до -40 C, высоты полета 5500 метров, а также взлет и посадку при сильном ветре.

Фу Цяньшао, китайский авиационный эксперт, сообщил изданию Global Times, что Китай также разработал дроны с вертикальным взлетом и посадкой с одним крылом, и по сравнению с традиционной конструкцией с одиночным крылом, эта новая конструкция с тандемным летающим крылом может обеспечить большую стабильность при работе в полете при сильном боковом ветре. По словам Фу, хотя конфигурация тандемного крыла имеет меньшую аэродинамическую эффективность, чем эквивалентная традиционная конфигурация с одним крылом, преимущества, которые она дает, в данном случае более значительны.

В качестве источника питания БПЛА в основном использует литиевые батареи новой энергии, а его ротор обеспечивает подъемную силу во время вертикального взлета и горизонтальную тягу после перехода в горизонтальный полет. Это также обеспечивает БПЛА превосходную грузоподъемность и выносливость. Общий вес составляет около 50 килограммов при полной загрузке, грузоподъемность — около 17-18 килограммов, а время автономной работы — до четырех часов.

Ранее Фокус рассказывал, что китайский боевой дрон Scorpion A стал смертоноснее. Теперь этот дрон способен нести гораздо больше ракет и бомб для уничтожения сил противника.