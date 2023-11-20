Нацелены на Китай: США намерены защитить Тайвань, развернув новейшие ракеты PrSM

Помимо новейших ракет в рамках военного сдерживания КНР американцы намерены развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе батареи наземных комплексов Tomahawk и SM-6 средней дальности.

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В рамках усилий по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань вооруженные силы США намерены развернуть в Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности Tomahawk и SM-6. Кроме того в 2024 году американцы дополнят эти батареи новейшими ракетами Precision Strike Missile или PrSM, которые недавно прошли успешные испытания. Об этом 19 ноября сообщили в Defence One.

Комментируя планы Пентагона генерал армии США Чарльз Флинн отметил, что для того, чтобы развернуть дополнительные ракеты такой дальности, необходимо договориться с некоторыми странами, так как дальность PrSM, которые предназначены для поражения наземных целей достигает "499+" км.

Дело в том, что развертывание наземных Tomahawk, чьи варианты могут иметь дальность полета до 2500 км, было запрещено Договором о ядерных силах средней дальности 1987 года, пока США не вышли из него в 2019 году, сославшись на несоблюдение Россией. В июле корпус морской пехоты ввел в строй первую батарею Tomahawk на базе Кэмп-Пендлтон.

"В 2024 году мы намерены развернуть эту систему в вашем регионе. Я не буду говорить, где и когда. Но я просто скажу, что мы их развернем", — заявил Флинн, выступая на Галифаксском международном форуме по безопасности.

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По словам генерала, военный потенциал Китай усиливается с каждым годом, поэтому на эти угрозы необходимо реагировать.

"То, как НОАК смогут способны действовать в 2023 году отличается от того, на что она была способна в 2014, 2015, 16, 17 или 18 годах. Поэтому та траектория, по которой они двигаются, опасна для региона и, откровенно говоря, опасна для всего мира", — сказал он.

Также Флинн оценил вероятность агрессии со стороны Китая в отношении Тайваня. Военачальник обратил внимание, что китайский лидер Си Цзиньпин сменил несколько высших генералов из китайских ракетных войск, которые тщательно ведут подготовку к военной операции. Кроме того Китай в последнее время готовит информационные операции.

"Они должны выиграть информационную войну. США должны восприниматься как падающая и ненадежная держава, а они — как надежная и растущая, и они должны выиграть эту войну", — подытожил Флинн.

Напомним, 6 ноября член палаты представителей республиканец Майк Галлахер назвал китайско-американское соперничество новой холодной войной. Рассуждая о предоставлении военной помощи он отметил, что 2 млрд долларов для Тайваня выглядят как насмешка.