Новый боеприпас для HIMARS: в США успешно испытали ракету Precision Strike Missile

Ракету PrSM запустили на дистанцию около 85 км. Разработчики сообщают, что на такой дальности ракета демонстрирует постоянную точность системы от запуска до поражения цели.

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Армия США стала еще на один шаг ближе к принятию на вооружение новой высокоточной ракеты для системы M142 (HIMARS) Precision Strike Missile Increment 1 или PrSM. Обозреватели Breaking Defence 16 ноября со ссылкой на военное руководство сообщили, что на этой неделе на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико были проведены успешные испытания оружия на малой дальности.

В публикации говорится, что компания Lockheed Martin разрабатывала PrSM Increment 1 в течение нескольких лет, а успешные испытания с использованием в качестве платформы установки HIMARS были проведены в понедельник, 13 ноября.

"Предварительные результаты испытаний показывают, что ракета Precision Strike Missile Increment 1 показала номинальные результаты с точки зрения прогнозируемой траектории полета, летальности, угла поражения и высоты разрыва. Окончательный отчет о летных испытаниях ожидается в декабре 2023 года", — подчеркнули американские военные.

Детали испытаний

На сегодняшний день известно, что ракету PrSM запустили на дистанцию около 85 км. Это самая короткая дальность полета, при которой образец демонстрирует постоянную точность системы от запуска до поражения цели.

"Хотя полет на малую дальность не является основной задачей PrSM, он представляет собой наиболее напряженную и динамичную среду для ракеты, поскольку она маневрирует на сверхзвуковой скорости для сближения с целью", — отметили в Lockheed Martin.

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Таким образом если итоговый отчет об испытаниях также будет иметь положительную оценку, то служба сможет начать принимать ракеты на вооружение до начала 2024 года. Обозреватели уточнили, что начальная версия PrSM заменит армейскую тактическую ракету MGM-140 (ATACMS) будет поражать цели на расстоянии не менее 500 км, а качестве платформы выступят установки HIMARS и реактивные системы залпового огня M270A2.

Что касается дальнейших перспектив PrSM, то американские оружейники работают над версией ракет PrSM Inc 4, которые смогут летать на расстояние более 1000 км, что, возможно, вдвое больше, чем у варианта Inc 1.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что Пентагон планирует заменить малые баллистические ракеты ATACMS более современными и дальнобойными PrSM. При этом сообщалось, что конструкторы разрабатывают боеприпас "с нуля", а дальность поражения ракеты должна составлять 1000 км.