Грозная Hwasong-19: что известно о новой северокорейской ядерной МБР

Северкорейский образец в ходе испытаний преодолел высоту примерно 7 687 км и пролетел 1000 км за 85 минут. Эксперты отмечают, что при запуске по нужной траектории Hwasong-19 сможет достичь материальной части США.

Related video

Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-19, которая, по утверждению Пхеньяна, является самой дальнобойной на сегодняшний день. Запуск состоялся на фоне крупных американо-южнокорейских учений, в ходе которых боевые самолеты и беспилотники атаковали макеты северокорейских ракетных пусковых установок. О том, что представляет собой мощнейшая ракета в арсенале КНДР рассказали обозреватели The War Zone.

Особенности ракеты Hwasong-19

Hwasong-19 — новейшая МБР в арсенале Северной Кореи, заявленная как самая дальнобойная среди существующих. Она была запущена с использованием 11-осного транспортно-управляемого средства, что значительно превышает размеры и потенциал установки по сравнению с девятиосным TEL, применявшимся для Hwasong-18. Такая конфигурация подразумевает увеличенные размеры самой ракеты, включая больший диаметр и возможность размещения более мощной боевой нагрузки.

Фотографии, опубликованные северокорейским агентством KCNA, демонстрируют кадры, снятые камерами, установленными на самой ракете. Эти снимки показывают процесс разделения ступеней и вид на Землю с экстремально высокой траектории полета.

Фото: X (Twitter)

По данным Центрального телеграфного агентства Южной Кореи (KCNA), Hwasong-19 преодолела высоту 4 776,8 миль (примерно 7 687 км) и пролетел 1000 км за 85 минут и 56 секунд, после чего упала в море в восточном побережье Корейского полуострова. Ракета была запущена по крутой баллистической траектории, что ограничивало ее дальность и предотвращало пересечение границ других государств. Между тем аналитики предполагают, что при запуске по другой траектории Hwasong-19 сможет достичь материальной части США.

Как отметили обозреватели Defense Express, северокорейская Hwasong-19 поразительно похож на российский образец стратегического комплекса "Ярсʼ, что вызывает вопросы о ее происхождении.

"Ракета Северной Кореи, по-видимому, включает в себя передовые российские технологии, что предполагает либо полную копию, либо модифицированную конструкцию для увеличения дальности и грузоподъемности", — отметили специалисты.

Влияние на региональную безопасность

Появление Hwasong-19 усиливает обеспокоенность относительно растущего арсенала Северной Кореи. Дело в том, что эта ракета способна поражать цели на материковой части США при запуске по стандартной траектории, что увеличивает угрозу региональной и глобальной безопасности.

Однако с учетом большого размера ракеты возникает вопрос о ее мобильности и уязвимости. Такие массивные МБР традиционно размещаются в стационарных шахтах, что усложняет их передвижение и сокрытие. И все же само наличие такого вооружения требует серьезного сдерживающего фактора со стороны региональных соседей, и прежде всего, Южной Кореи.

"С учетом этого испытание ракеты Hwasong-19 является отрезвляющим напоминанием о растущей мощи северокорейского стратегического арсенала, который продолжает развиваться, несмотря на длительные санкции и международное давление".

Важно

На вооружение армии КНДР поступила партия из 250 ракетных систем Hwasong-11D (фото)

Напомним, телекана CNN со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена, сообщил, что КНДР"с большой вероятностью" попросит у России передовые технологии, связанные с ядерным оружием, в обмен на солдат, которые задействованы в войне против Украины