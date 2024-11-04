Грізна Hwasong-19: що відомо про нову північнокорейську ядерну МБР

Північнокорейський зразок під час випробувань подолав висоту приблизно 7 687 км і пролетів 1 000 км за 85 хвилин. Експерти зазначають, що під час запуску за потрібною траєкторією Hwasong-19 зможе досягти материкової частини США.

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Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-19, яка, за твердженням Пхеньяна, є найбільш далекобійною на сьогодні. Запуск відбувся на тлі великих американсько-південнокорейських навчань, під час яких бойові літаки та безпілотники атакували макети північнокорейських ракетних пускових установок. Про те, що являє собою найпотужніша ракета в арсеналі КНДР розповіли оглядачі The War Zone.

Особливості ракети Hwasong-19

Hwasong-19 — новітня МБР в арсеналі Північної Кореї, заявлена як найбільш далекобійна серед наявних. Вона була запущена з використанням 11-осного транспортно-керованого засобу, що значно перевищує розміри і потенціал установки порівняно з дев'ятиосьовим TEL, що застосовувався для Hwasong-18. Така конфігурація передбачає збільшені розміри самої ракети, включно з більшим діаметром і можливістю розміщення більш потужного бойового навантаження.

Фотографії, опубліковані північнокорейським агентством KCNA, демонструють кадри, зняті камерами, встановленими на самій ракеті. Ці знімки показують процес поділу ступенів і вид на Землю з екстремально високої траєкторії польоту.

Фото: X (Twitter)

За даними Центрального телеграфного агентства Південної Кореї (KCNA), Hwasong-19 подолала висоту 4 776,8 миль (приблизно 7 687 км) і пролетіла 1 000 км за 85 хвилин і 56 секунд, після чого впала в морі на східному узбережжі Корейського півострова. Ракета була запущена за крутою балістичною траєкторією, що обмежувало її дальність і запобігало перетину кордонів інших держав. Тим часом аналітики припускають, що після запуску за іншою траєкторією Hwasong-19 зможе досягти материкової частини США.

Як зазначили оглядачі Defense Express, північнокорейська Hwasong-19 разюче схожа на російський зразок стратегічного комплексу "Ярс", що викликає питання про її походження.

"Ракета Північної Кореї, мабуть, містить передові російські технології, що передбачає або повну копію, або модифіковану конструкцію для збільшення дальності та вантажності", — зазначили фахівці.

Вплив на регіональну безпеку

Поява Hwasong-19 посилює стурбованість щодо всебільшого арсеналу Північної Кореї. Річ у тім, що ця ракета здатна вражати цілі на материковій частині США під час запуску за стандартною траєкторією, що збільшує загрозу регіональній та глобальній безпеці.

Однак, із урахуванням великого розміру ракети, виникає питання про її мобільність і вразливість. Такі масивні МБР традиційно розміщуються в стаціонарних шахтах, що ускладнює їхнє пересування та приховування. І все ж таки сама наявність такого озброєння потребує серйозного стримувального фактора з боку регіональних сусідів, насамперед Південної Кореї.

"З огляду на це випробування ракети Hwasong-19 є протверезним нагадуванням про зростаючу міць північнокорейського стратегічного арсеналу, який продовжує розвиватися, попри тривалі санкції та міжнародний тиск".

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Нагадаємо, телеканал CNN з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена, повідомив, що КНДР "з великою ймовірністю" попросить у Росії передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на солдатів, які залучені війні проти України.