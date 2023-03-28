Raytheon вернулась к разработке ракеты PrSM, которая должна заменить в армии США ATACMS

Американская компания планирует с нуля разрабатывать ракету с дальностью поражения более 1000 км. При этом Lockheed Martin готовит серийно производство своей версии PrSM.

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Армия США планирует заменить малые баллистические ракеты ATACMS более современными и дальнобойными PrSM. В настоящее время ракета разрабатывается компанией Northrop Grumman. К работам снова присоединяется оборонная компания Raytheon. Об этом сообщает Defense News.

Ракета PrSM (Presicion Strike Missile) будет иметь дальность полета в 500 км, а запускать ее можно будет также с HIMARS или M270. Компания Raytheon уже являлась частью программы по разработке ракеты, однако в 2020 году покинула процесс. Сейчас компания решила вернуться в программу PrSM и уже заключила партнерское соглашение с Norhtrop Grumman.

В феврале 2023 года Raytheon заключила контракт с армией США на 97,7 млн. долларов на улучшение ракеты Long Range Maneuverable Fires, которая должна стать частью программы PrSM Intcrement 4. Это программа модернизации ракеты PrSM для пуска на дальность более 1000 км.

Исполнительный директор Raytheon Брэд Барнард уточнил, что компания будет разрабатывать совершенно новую конструкцию ракеты, а не будет перерабатывать свои наработки, которые были сделаны до 2020 года.

Концепт расположения ракет PrSM в ракетном контейнере.

В то же время конкурент Lockheed Martin уже провела ряд успешных испытаний своей ракеты PrSM и сейчас готовится к запуску серийного производства ракет для армии США. Особенностью будет то, что HIMARS сможет нести сразу 2 ракеты PrSM, а не 1 ATACMS. М270 вместо 2 ATACMS сможет нести 4 PrSM ракеты. Также стоимость боеприпаса должна быть меньше, чем у ATACMS.

Напомним, 12 октября 2022 года сообщалось, что Lockheed Martin планирует создать ракету PrSM с дальностью более 1000 км.

28 сентября армия США заказала партию дальнобойных ракет PrSM. Для дальнейших испытаний заказаны 54 боеприпаса.