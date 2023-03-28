Raytheon повертається до розробки ракети PrSM, яка має замінити в армії США ATACMS

Американська компанія планує з нуля розробляти ракету з дальністю ураження понад 1 000 км. Разом з цим Lockheed Martin готує серійно виробництво своєї версії PrSM.

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Армія США планує замінити малі балістичні ракети ATACMS на більш сучасні й далекобійніші PrSM. Зараз ракета розробляється компанією Northrop Grumman. До робіт знову приєднується оборонна компанія Raytheon. Про це повідомляє Defense News.

Ракета PrSM (Presicion Strike Missile) матиме дальність польоту в 500 км, а запускати її можна буде так само з HIMARS чи M270. Компанія Raytheon вже була частиною програми з розробки ракети, однак у 2020 році покинула процес. Зараз компанія вирішила повернутися до програми PrSM і вже уклала партнерську угоду з Norhtrop Grumman.

В лютому 2023 року Raytheon уклала контракт з армією США на 97,7 млн доларів на покращення ракети Long Range Maneuverable Fires, яка має стати частиною програми PrSM Intcrement 4. Це програма модернізації ракети PrSM для пуску на дальність понад 1000 км.

Виконавчий директор Raytheon Бред Барнард уточнив виданню, що компанія розроблятиме абсолютно нову конструкцію ракети, а не перероблятиме свої напрацювання, які були зроблені до 2020 року.

Концепт розташування ракет PrSM в ракетному контейнері

В той самий час конкурент Lockheed Martin вже провела ряд успішних випробувань своєї ракети PrSM, і зараз готується до запуску серійного виробництва ракет для армії США. Особливістю буде те, що HIMARS зможе нести одразу 2 ракети PrSM, а не 1 ATACMS. М270 замість 2 ATACMS зможе нести 4 PrSM ракети. Також вартість боєприпасу має бути меншою, ніж в ATACMS.

Нагадаємо, 12 жовтня 2022 року повідомлялось, що Lockheed Martin планує створити ракету PrSM з дальністю понад 1000 км.

28 вересня армія США замовила партію далекобійних ракет PrSM. Для подальших випробувань замовлено 54 боєприпаси.