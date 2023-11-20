Націлені на Китай: США мають намір захистити Тайвань, розгорнувши новітні ракети PrSM

Крім новітніх ракет у межах військового стримування КНР американці мають намір розгорнути в Індо-Тихоокеанському регіоні батареї наземних комплексів Tomahawk і SM-6 середньої дальності.

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У межах зусиль зі стримування Китаю від вторгнення на Тайвань збройні сили США мають намір розгорнути в Тихоокеанському регіоні нові ракети середньої дальності Tomahawk і SM-6. Крім того, 2024 року американці доповнять ці батареї новітніми ракетами Precision Strike Missile або PrSM, які нещодавно пройшли успішні випробування. Про це 19 листопада повідомили в Defence One.

Коментуючи плани Пентагону, генерал армії США Чарльз Флінн зазначив, що для того, щоб розгорнути додаткові ракети такої дальності, необхідно домовитися з деякими країнами, адже дальність PrSM, призначених для ураження наземних цілей, досягає "499+" км.

Річ у тім, що розгортання наземних Tomahawk, чиї варіанти можуть мати дальність польоту до 2500 км, було заборонено Договором про ядерні сили середньої дальності 1987 року, поки США не вийшли з нього 2019 року, пославшись на недотримання Росією. У липні корпус морської піхоти ввів у дію першу батарею Tomahawk на базі Кемп-Пендлтон.

"У 2024 році ми маємо намір розгорнути цю систему у вашому регіоні. Я не буду говорити, де і коли. Але я просто скажу, що ми їх розгорнемо", — заявив Флінн, виступаючи на Галіфакському міжнародному безпековому форумі.

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За словами генерала, військовий потенціал Китаю посилюється з кожним роком, тому на ці загрози необхідно реагувати.

"Те, як НВАК зможуть спроможні діяти у 2023 році, відрізняється від того, на що вона була спроможна у 2014, 2015, 16, 17 або 18 роках. Тому та траєкторія, якою вони рухаються, небезпечна для регіону і, відверто кажучи, небезпечна для всього світу", — сказав він.

Також Флінн оцінив імовірність агресії з боку Китаю щодо Тайваню. Воєначальник звернув увагу, що китайський лідер Сі Цзіньпін змінив кілька вищих генералів із китайських ракетних військ, які ретельно ведуть підготовку до військової операції. Крім того, Китай останнім часом готує інформаційні операції.

"Вони повинні виграти інформаційну війну. США повинні сприйматися як і ненадійна держава, що падає, а вони — як надійна і зростаюча, і вони повинні виграти цю війну", — підсумував Флінн.

Нагадаємо, 6 листопада член палати представників республіканець Майк Галлахер назвав китайсько-американське суперництво новою холодною війною. Розмірковуючи про надання військової допомоги він зазначив, що 2 млрд доларів для Тайваню виглядають як насмішка.