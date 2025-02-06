Союзнику США понадобились американские самолеты-радары Hawkeye: отслеживает китайские "стелсы"

Самолеты Hawkeye и Advanced Hawkeye имеют радиолокационный вращающийся купол, прикрепленный к верхней части фюзеляжа, что обеспечивает дальнее радиолокационное обнаружение и управление боем в воздухе.

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Тайвань хочет приобрести радиолокационные самолеты Соединенных Штатов, своего партнера по безопасности, чтобы отслеживать истребители-невидимки могущественного соседа Китая. Об этом сообщает Newsweek.

Хотя у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, Вашингтон обязан в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act) поставлять острову оборонительное оружие. Китай называет такую законодательную инициативу США "незаконной".

Ссылаясь на осведомленный источник, Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Тайбэй запросил у Вашингтона шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye для замены своих старых самолетов E-2K Hawkeye.

Hawkeye и Advanced Hawkeye имеют радиолокационный вращающийся купол, прикрепленный к верхней части фюзеляжа, что обеспечивает дальнее радиолокационное обнаружение и управление боем в воздухе, а также функции командования и управления, согласно их основному оператору, ВМС США.

Advanced Hawkeye

Фото: US Navy | Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye готовится к посадке на летную палубу авианосца ВМС США USS Carl Vinson в Южно-Китайском море 3 февраля 2025 года

Northrop Grumman, производитель самолета Advanced Hawkeye, заявляет, что он может отслеживать более 3000 воздушных и наземных целей одновременно. Он оснащен радаром AN/APY-9 компании Lockheed Martin, дальность обнаружения которого составляет не менее 300 морских миль (556 км).

Технология "стелс" делает самолет менее заметным на радаре, но такой радар, как AN/APY-9, способен обнаруживать и небольшие цели на значительном расстоянии, что делает его контрмерой для самолетов, уклоняющихся от радаров. Среди прочего, это китайский J-20, а также недавно анонсированные J-20S и J-35A.

"Китай призывает США немедленно прекратить вооружать Тайвань и остановить опасные шаги, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", — заявило журналистам посольство Китая в Вашингтоне.

Напомним, что 6 февраля Харьков атаковал российский БПЛА "Молния".

Также сообщалось, что командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, подполковник Богдан Пржегалинский, заявил, что россияне ограничатся захватом только Донецкой области и не пойдут на Днепропетровщину.