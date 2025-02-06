Союзнику США знадобилися американські літаки-радари Hawkeye: відстежує китайські "стелси"

Літаки Hawkeye та Advanced Hawkeye мають радіолокаційний купол, що обертається, прикріплений до верхньої частини фюзеляжу, що забезпечує дальнє радіолокаційне виявлення й управління боєм у повітрі.

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Тайвань хоче придбати радіолокаційні літаки Сполучених Штатів, свого безпекового партнера, щоб відстежувати винищувачі-невидимки могутнього сусіда Китаю. Про це повідомляє Newsweek.

Хоча у США немає офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, Вашингтон зобов'язаний відповідно до Закону про відносини з Тайванем (Taiwan Relations Act) постачати острову оборонну зброю. Китай називає таку законодавчу ініціативу США "незаконною".

Посилаючись на обізнане джерело, Центральне інформаційне агентство Тайваню повідомило, що Тайбей запросив у Вашингтона шість літаків дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye для заміни своїх старих літаків E-2K Hawkeye.

Hawkeye та Advanced Hawkeye мають радіолокаційний обертовий купол, прикріплений до верхньої частини фюзеляжу, що забезпечує далеке радіолокаційне виявлення та управління боєм у повітрі, а також функції командування й управління, згідно з їхнім основним оператором, ВМС США.

Просунутий Яструб

Фото: US Navy | Літак дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye готується до посадки на льотну палубу авіаносця ВМС США USS Carl Vinson у Південнокитайському морі 3 лютого 2025 року

Northrop Grumman, виробник літака Advanced Hawkeye, заявляє, що він може відстежувати понад 3000 повітряних і наземних цілей одночасно. Він оснащений радаром AN/APY-9 компанії Lockheed Martin, дальність виявлення якого становить не менше 300 морських миль (556 км).

Технологія "стелс" робить літак менш помітним на радарі, але такий радар, як AN/APY-9, здатний виявляти і невеликі цілі на значній відстані, що робить його контрзаходом для літаків, які ухиляються від радарів. Серед іншого, це китайський J-20, а також нещодавно анонсовані J-20S і J-35A.

"Китай закликає США негайно припинити озброювати Тайвань і зупинити небезпечні кроки, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці", — заявило журналістам посольство Китаю у Вашингтоні.

Нагадаємо, що 6 лютого Харків атакував російський БПЛА "Молния".

Також повідомлялося, що командир 503-го окремого батальйону морської піхоти, підполковник Богдан Пржегалинський, заявив, що росіяни обмежаться захопленням тільки Донецької області й не підуть на Дніпропетровщину.