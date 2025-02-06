Вибух у Харкові: ЗС РФ атакували "Молнией" житлові будинки, — Терехов

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, безпілотник вибухнув у районі житлової забудови Салтівського району. Проліт російського БПЛА "Молния" фіксували з північної частини міста.

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Російські війська вдень 6 лютого атакували ударним дроном Харків. Безпілотник влучив у район житлової забудови Салтівського району, розповів мер міста Ігор Терехов.

За словами очільника міста, вибух стався поруч із дев'ятиповерховим будинком. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.

У місцевих пабліках писали про проліт російського БПЛА "Молния" з боку Північної Салтівки. Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання БПЛА типу "Молния" у фасад житлового будинку близько 14:20.

Крім цього, ще одну "Молнию" збили сили ППО на годину раніше в тому ж районі.

Нагадаємо, ЗС РФ уночі 6 лютого обстріляли харківський ринок "Барабашово" і транспортне підприємство в Новобаварському районі. Відомо, що на ринку горіло багато торгових павільйонів.

Крім цього, вибухи в Харкові були в ніч із 4 на 5 лютого. Російська армія завдала удару по центру міста, постраждала житлова багатоповерхівка і заправка.