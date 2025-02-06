Взрыв в Харькове: ВС РФ атаковали "Молнией" жилые дома, — Терехов

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, беспилотник взорвался в районе жилой застройки Салтовского района. Пролет российского БПЛА "Молния" фиксировали с северной части города.

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Российские войска днем 6 февраля атаковали ударным дроном Харьков. Беспилотник угодил в район жилой застройки Салтовского района, рассказал мэр города Игорь Терехов.

По словам главы города, взрыв произошел рядом с девятиэтажным домом. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

В местных пабликах писали о пролете российского БПЛА "Молния" со стороны Северной Салтовки. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил попадание БПЛА типа "Молния" в фасад жилого дома около 14:20.

Кроме этого, еще одну "Молнию" сбили силы ПВО на час раньше в том же районе.

Напомним, ВС РФ ночью 6 февраля обстреляли харьковский рынок "Барабашово" и транспортное предприятие в Новобаварском районе. Известно, что на рынке горело много торговых павильонов.

Кроме этого, взрывы в Харькове были в ночь с 4 на 5 февраля. Российская армия нанесла удар по центру города, пострадала жилая многоэтажка и заправка.